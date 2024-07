Program "Must Be The Music. Tylko muzyka" znika z anteny! Po 11 edycjach stacja Polsat zdecydowała się zakończyć emisję muzycznego show. Rzecznik prasowy stacji Tomasz Matwiejczuk, w rozmowie z businessinsider.com.pl potwierdził te informacje. Matwiejczuk przyznaje jednak, że władze Polsatu nie wykluczają, iż w przyszłości MBTM wróci.

Program przez kilka lat cieszył się ogromną popularnością i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Postanowiliśmy jednak, że jesienią zaproponujemy widzom coś innego, a „Tylko muzyka” być może jeszcze kiedyś powróci na antenę - powiedział Tomasz Matwiejczuk portalowi.

Informacje o możliwości zakończenia emisji programu pojawiły się już kilka tygodni temu. Jeden z tabloidów donosił wówczas, że Polsat zastanawia się na kontynuacją muzycznego show. W zwiazku z tym pracę straciłaby m.in. Kora Jackowska, która wciąż potrzebuje ogromnych kwot na leczenie nowotworu.

Niestety, jak się okazuje, wcześniejsze plotki okazały się prawdziwe - Must Be The Music znika z anteny. Żałujecie?

