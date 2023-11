Reklama

Ogromne zmiany w programie "Jaka to melodia"! Po 21 latach z show pożegnał się Robert Janowski. Nowym prowadzącym "Jaka to melodia" został Norbi. To nie jedyna zmiana, jaka czeka na widzów. Producenci postarali się także o nową czołówkę i wygląd studia. Pierwszy odcinek "Jaka to melodia" z Norbim zobaczymy już 1 września. Kogo zaprosił do swojego studia? Zobaczcie nasze wideo i przekonajcie się, co was może zaskoczyć!

