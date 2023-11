1 z 6

Stało się! Od 1 września widzowie TVP 1 zobaczą nowe odcinki teleturnieju "Jaka to melodia?", w którym doszło do ogromnych zmian! Po pierwsze - w roli prowadzącego wystąpi Norbi, nie zaś Robert Janowski, który był gospodarzem show ponad 20 lat. Ale to nie wszystko. Przekształciła się również formuła programu, jego studio oraz zasady! Wszystkie szczegóły poznacie na kolejnych stronach!

Czekacie?

