"Love Island": Jaka naprawdę jest Waleria? Uczestniczki programu zdradziły, co naprawdę o niej myślą!

Waleria z "Love Island" jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w programie. Widzowie najpierw bardzo ją lubili, ale potem dostrzegli, że lubi plotkować i mieszać się w sprawy innych par, za co mocno spadła w oczach internautów. Niektórzy nawet sądzili, że para Waleria i Piotr nie wygrali programu, właśnie przez Walerię!

Ostatnio trójka finalistek Ania, Waleria i Caroline zorganizowały live na Instagramie. Liczba negatywnych komentarzy o Walerii i Angeli była ogromna! Żadna z uczestniczek nie przeszła wobec tych słów obojętnie, Ania, Caroline, a nawet Laura stanęły w obronie koleżanki i ujawniły, jaka jest naprawdę!

"Love Island 3": "Waleria to wspaniała i dobra osoba"

Dziewczyny zorganizowały live'a, podczas którego po raz pierwszy zetknęły się z widzami. Widać było, że nie oglądały jeszcze programu ani nawet nie czytały setek artykułów, które powstały podczas trwania show. Wśród komplementów widzowie wciąż pytali o to, czy Waleria jest taką plotkarą, czy związek Ani i Czarka był wykreowany, a także krytykowali samą Angelą i oczywiście Walerię. Dziewczyny były mocno zaskoczone i nie miały pojęcia, co odpowiedzieć na stawiane im zarzuty. Mimo że komentujący internauci nieco wytłumaczyli im skąd takie, a nie inne pytania, czara goryczy, a raczej hejtu się przelała. Ania na swoim InstaStory postanowiła wyrazić swoje oburzenie i powiedzieć, jaka jej zdaniem jest naprawdę Waleria:

Chciałam poruszyć temat, który mnie nurtuje, bo widzę Wasze komentarze pod ostatnim live'em i nie podoba mi się to, w jaki sposób wypowiadacie się o Walerii czy o Angeli. Nie życzę sobie takich komentarzy. (...) Będę takie osoby zgłaszać. Tak samo na temat Walerii, uwielbiam ją, kocham ją, jest wspaniałą osobą, znam ją na co dzień, przebywałam z nią 24 godziny na dobę i wiem, jaką jest osobą i uwierzcie mi, że to, co piszecie, jest kompletnie nieprawdziwe i bardzo jest mi z tego powodu przykro. Proszę Was, powstrzymajcie się od tego, szerzcie miłość, a nie hejt.

Co więcej, w obronie koleżanki stanęła także Laura, która raczej nie złapała z Walerią najlepszych kontaktów. Waleria nie wypowiadała się w trakcie programu, ani też po zbyt pochlebnie na jej temat. Mimo tego Laura zaapelowała na swoim InstaStory:

Bardzo ciężko jest mi słuchać tego co piszecie na temat tego, co Waleria o mnie powiedziała. Misie kochane, Waleria wylądowała dopiero wczoraj, spędziła długi okres poza domem, była bardzo zmęczona. Uwierzcie mi, jej także jest przykro, czytając takie komentarze, każdy ma prawo do wypowiadania się na jakiś temat. Nie zawsze jakaś wypowiedź jest słuszna. Mniej jadu a więcej miłości i wsparcia - apeluje Laura.

Widzowie wciąż mają mieszane uczucia co do Walerii. Czy naprawdę jest to fałszywa osoba, tak jak ją określają internauci? A może Waleria jako jedyna nie owija w bawełnę i mówi wprost o tym, co myśli? Jak myślicie?

Zobacz także: "Love Island": Caroline i Mateusz komentują swoją wygraną! To na co chcą przeznaczyć całe 100 tysięcy robi wrażenie

Walerii mocno się oberwało od internautów. Jej koleżanki z programu twierdzą, że widzowie bardzo się mylą.

Mat. prasowe

Walerii udało się stworzyć jedną z najmocniejszych relacji w programie. Widzowie jednak nie pałają do niej sympatią.

Mat. prasowe

Ania stanęła w obronie koleżanki.

Laura także apeluje do zaprzestania krytykowania Walerii. Choć dziewczyny na wyspie nie miały najlepszych stosunków.