"Love Island 3: widzowie uważają, że Piotr i Waleria nie wygrali przez Walerię? "Plotkara, to nie ten poziom"

Znamy zwycięzców "Love Island 3"! Decyzją widzów wygrali Caroline i Mateusz, choć mieli naprawdę niewielką przewagę nad parą, która zajęła drugie miejsce, czyli Piotrkiem i Walerią. Trzecie miejsce uzyskali Ania i Czarek. Widzowie bardzo chętnie komentują wygraną swoich ulubieńców, CJ i Matiego, którzy niemal przez całą edycję byli przykładem idealnej pary. Wielką sympatię zdobył także Piotrek i Waleria, z tą różnicą, że w ostatnich odcinkach Waleria przestała być tak lubiana jak wcześniej. Zyskała miano plotkary i osoby nieszczerej. Wiele osób przypuszcza, że Piotrek z pewnością wygrałby tę edycję, gdyby nie... jego partnerka!

"Love Island 3" Piotrek - tak! Waleria? Nie!

Piotrek i Waleria szybko stali się najbardziej namiętną i czułą parą w programie. Oboje byli sobą zauroczeni niemal od początku i ani na chwilę nie zapominali, by dbać o swoją relację. Widzowie przyglądali się im z dużą radością, pewni, że jest to mocna, finałowa para. Piotrka po prostu nie dało się nie polubić, jako jedyny tańczył, śpiewał i nie bał się wygłupiać, doprowadzając swoim zachowaniem widzów i innych wyspiarzy do śmiechu.

Waleria z kolei cieszyła się sympatią widzów do pewnego momentu. Uważnym oglądającym nie umknęło, że Waleria znajduje dla siebie miejsce obok każdego uczestnika, często mówiąc swoim kolegom i koleżankom sprzeczne komunikaty. Pierwsze sygnały, że coś jest nie tak, pojawiły się, gdy Czarek zamieszkał w willi i Waleria, podobnie jak reszta dziewczyn, namawiały Stellę na zmianę partnera. Później Waleria okazała się powierniczką Piotra, twierdziła, że są przyjaciółmi i ona jednak kibicuje temu związkowi. Słowem, niefortunne niedopowiedzenia i chęć plotkowania mocno zraziły widzów. Niektórzy nawet twierdzą, że to przez Walerię, Piotrek nie wygrał, a miał na to większą szansę niż Mateusz...

Piotrek gdyby nie był z Walerią w parze, to też by wygrał ! Ale niestety... Waleria, to nie ten poziom. Waleria plotkara i podpadła widzom, gdyby nie to, to oni by wygrali! Piotrek zawiedziony, nawet tego nie ukrywa... Trzymałam kciuki za Piotrka i Walerię do pewnego momentu, Waleria wydawała się nieszczera wobec innych uczestników, ale tylko oni wiedzą jak było naprawdę! Życzę im jak najlepiej!

Też uważacie, że Waleria i Piotr mieli większą szansę na wygraną, gdyby nie skłonność do plotkowania Walerii?

Zobacz także: "Love Island": Anna i Czarek oficjalnie zostali parą! Fani nie wierzą w ich uczucie: "Dla mnie jest to na siłę"

Waleria i Piotrek stworzyli naprawdę świetną relację. Różnica głosów, wcale nie była duża!

Mat. prasowe

Waleria i Piotr byli najczulszą parą. W ostatnich odcinkach Waleria mocno podpadła widzom. Caroline i Mateusz zdecydowanie byli faworytami tej edycji.