Pamiętacie Sarę Girgis? Uczestniczka szóstej edycji The Voice of Poland, która była w grupie Edyty Górniak, bardzo się zmieniła. Jak teraz wygląda?

Dziewiętnastolatka z Mielca nie wygląda już jak licealistka, tylko kobieta glamour.

Sara już bierze udział w sesjach zdjęciowych i pracuje nad własnymi piosenkami - mimo, że z The Voice of Poland odpadła dość szybko. Po nieudanym występie na bitwach, gdy razem z koleżanką nie poradziły sobie z piosenką Sarsy już miała odpaść, gdy uratowali ją chłopaki z Afromental. Jednak potem w nokautach nie zachwyciła wykonaniem piosenki „We Are the People” i nie przeszła dalej.

Sara Girgis niedługo ma wydać piosenkę świąteczną z innym uczestnikiem programu Adrianem Wojtkowem. Jesteście ciekawi co nagrali? Efekty już wkrótce.

Sara i Adrian w czasie wspólnego czatu dla fanów:

Sara i Adrian w studiu w trakcie nagrywania duetu: