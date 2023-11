Reklama

Agata Rusak - to kandydatka Łukasza z "Rolnik szuka żony 5". Dziewczyna już na początku programu wpadła w oko rolnikowi i widzowie byli pewnie, że to właśnie ją wybierze Łukasz. Rolnik jednak długo zwlekał z ostatecznym wyborem, przez co narobił nadziei Paulinie i zdenerwował widzów. A kim jest ta jedyna, dla której rolnik stracił głowę i z którą ponoć jest już zaręczony? I jak wyglądała w przeszłości?

Agata Rusak - kandydatka Łukasza z "Rolnik szuka żony 5" - kim jest?

Co wiemy o Agacie Rusak? Na stronie programu można przeczytać:

Agata urodziła się pod koniec lat 80 na pięknym Mazowszu. Dumna absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Finanse i Rachunkowość). Miłośniczka znakomitej literatury, świetnych filmów, dobrej poezji, puzzli, cukiernictwa, kolarstwa spacerowego, pływania i spacerów.

W programie poszukuje mężczyzny z iskrą, takiego, który będzie się dla niej i o nią starał i kochał ją „choćby nie wiem co”.

Łukasz uznał, że Agata jest idealną kandydatką na jego żonę. Odrzucił za to Paulinę, która bardzo starała się o jego względy. Zresztą rolnik w rozmowie z magazynem "Tele Tydzień" wyznał, że już na etapie czytania listów poczuł, że znalazł tę jedyną.

Jeden list wyjątkowo mnie urzekł, było w nim zawarte wszystko to, czego szukam w kobiecie - zdradził rolnik. - Mam przeczucie, że już znalazłem tę jedyną.

Agata nie jest zbyt aktywna w mediach społecznościowych. Próżno szukać jej zdjęć na Facebooku albo Instagramie. Internauci znaleźli w sieci tylko jedno jej zdjęcie z przeszłości! Oto one! Bardzo się zmieniła?

Plotkuje się, że Łukasz i Agata są już zaręczeni, a nawet spodziewają się dziecka!

