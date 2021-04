Sara Egwu-James stała się sensacją ostatniej edycji "The Voice Kids". Utalentowana 12-latka wygrała w ostatnią sobotę wielki finał w czwartej edycji show TVP. "Polska Whitney Houston", jak już nazwali ją jurorzy, od swojego pierwszego występu podbiła serca widzów. Dziewczynka stała się gwiazdą i wróżą jej karierę na miarę Roksany Węgiel czy Viki Gabor.

Skąd wziął się tak wielki talent? Sara pochodzi z muzycznej rodziny. Jej tata, John Egwu-James też jest muzykiem, a ostatnio odświeżył wielki światowy hit. Widzieliście jak śpiewa Egwu-James senior?

Jak śpiewa tata Sary Egwu-James?

Sara niemal od początku była faworytką "The Voice Kids". I od początku jej występów kibicowała jej rodzina - mama Arleta Dancewicz i tata John Egwu-James Senior. Mama wraz z Sarą mieszkają niedaleko granicy niemieckiej - w Ośnie Lubuskim, tata - w Poznaniu. Jak się okazuje, pochodzący z Nigerii ojciec dziewczynki też jest muzykiem i śpiewa. Często występuje z innymi muzykami, współtworzy też duet "Loui & John", który ostatnio przypomniał wielki hit Stinga "Englishman in New York". Klip z piosenką na YouTube obejrzało już ponad 100 tys. osób.

O tym jak śpiewa tata Sary Egwu James z "The Voice Kids" mogli się przekonać ostatnio widzowie "Dzień Dobry TVN", gdzie wystąpili z tą właśnie piosenką.

I jak Wam się podoba?

Tata i mama Sary towarzyszyli dziewczynce w drodze do wielkiego finału. Utalentowana nastolatka już zaliczyła wielki muzyczny sukces.

Ale tata też radzi sobie na scenie znakomicie - tu na zdjęciu z Gromee'm.