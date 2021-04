Sara Egwu James z rodzicami w studiu "Pytania na śniadanie"! Co teraz planuje zwyciężczyni "The Voice Kids"?

Od soboty to nazwisko kojarzy już chyba cała Polska! 12-letnia Sara Egwu James wygrała w czwartej edycji "The Voice Kids", a komentujący już nazwali ją "polską Whitney Houston" i potencjalną kandydatką do Eurowizji Junior.

Od pierwszego występu Sara była faworytką show TVP. Niesamowity głos, dojrzałe zachowanie na scenie i uroda sprawiają, że natychmiast zdobywa słuchaczy i fanów. Dowód? Jej profil na instagramie w kilka godzin zdobył kilkadziesiąt tysięcy obserwujących. Wywoływała łzy wzruszenia i uśmiech na twarzach jury, ale też widzów.

Sara Egwu James w "Pytaniu na śniadanie"

Fantastyczna nastolatka pojawiła się w niedzielne przedpołudnie, wraz z rodzicami i bratem, w studiu "Pytania na śniadanie". Do dziewczynki chyba jeszcze nie do końca dotarło, co osiągnęła.

Ja jeszcze, chyba to do mnie nie doszło, że wygrałam. Ale jestem bardzo szczęśliwa - mówiła Sara.

Równie szczęśliwi są rodzicę, mama Arleta Dancewicz i tata John Senior oraz brat Sary - John Junior. Mama wraz z Sarą mieszkają niedaleko granicy niemieckiej, 30 km od Frankfurtu - w Ośnie Lubuskim. Tata Sary, muzyk John James mieszka w Poznaniu. Dziewczynka ma więc dwa domy.

Czyim pomysłem był udział w show TVP?

Sara z takim zaciekawieniem oglądała poprzednie edycje "The Voice Kids", że wiedzieliśmy, że prędzej czy później to nastąpi - mówiła mama.

Co dalej planuje dziewczynka? Na razie jeszcze nie wie. Na pewno wróci do - na razie zdalnej - nauki w szkole podstawowej w Ośnie. I na pewno może liczyć na gorące przyjęcie kolegów, którzy jak sama przyznaje bardzą ją wspierają.

W programie zdradziła też jaka była pierwsza piosenka jaką zaśpiewała w życiu. To... "Zuzia lalka nieduża"!

Mat. prasowe

Sara to kolejna po Roxie Węgiel, Viki Gabor, czy Alicji Szemplińskiej zdolna nastolatka na naszej scenie. Myślicie, że czeka ją podobna kariera jak koleżanki?

Mat. prasowe

Na profilu instagramowym dumnego taty znajdziemy wiele zdjęć z uzdolnioną córką. Jak to, gdzie widzimy Sarę z obojgiem rodziców.