Finał drugiej edycji "Rolnik szuka żony" zaskoczył widzów show. Jedna para od początku do końca programu pokazywała, że łączy ich coś więcej. Grzegorz i Ania rozmawiali w "Rolnik szuka żony" nawet o rozmiarze pierścionka zaręczynowego. Po finale Grzegorz na Facebooku oświadczył, że jest zakochany!

Chciałbym coś wykrzyczeć !!!

Warto szukać, warto próbować, warto czekać. Zawsze jest szansa, że trafisz w swoim życiu na osobę, przy której wszystko inne nie ma znaczenia. Przy której wiesz (bez żadnych wątpliwości !!! żadnych !!!) , że spędzisz z nią resztę życia. No cóż, prawie 30 lat czekałem i sam w taką miłość nie wierzyłem. A teraz? Teraz mogę śmiało powiedzieć, że kocham. I to tak, jak jeszcze nigdy w swoim życiu! Dziękujemy za wasze wsparcie, że byliście i że jesteście. Za to, że dostałem szansę poznania Ani. Nic więcej mi nie trzeba - napisał Grzesiek z rolnik szuka żony.