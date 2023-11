Jacek z "Hotelu Paradise"opublikował w mediach społecznościowych kilka relacji, na których opowiedział, co go spotkało podczas powrotu z Kolumbii. Uczestnik nie ukrywa zaskoczenia, a internauci nie mogli doczekać się, aż poznają finał tej historii. Co tam się wydarzyło?

Jacek z "Hotelu Paradise" zaskoczył informacją o kradzieży

Kori i Jacek zwyciężyli 7. edycję "Hotelu Paradise" i choć od finału minęło już 7 miesięcy, to nie ukrywają, że nadal się spotykają, ale nie chcą oficjalnie deklarować się jako para. Po zakończeniu przygody z programem uczestnicy powoli ujawniają, jak z ich perspektywy wyglądał udział w programie i zdradzają, co ich spotkało podczas udziału w reality-show i po powrocie do Polski. Jacek z "Hotelu Paradise" właśnie poinformował, że ukradziono mu telefon w samolocie:

Ukradli mi telefon w Kolumbii. W samolocie z Kolumbii - można powiedzieć. (...) Brałem udział w 'Hotelu Paradise' w 7. edycji i nagrywaliśmy w Kolumbii, więc ja już miesiąc byłem bez telefonu. Program się skończył i telefon swój dostałem. (...) Ja już nie chciałem robić szumu wokół, więc dałem sobie spokój, tylko rzeczy przejrzałem czy może gdzieś jest. Jak już sprawdziłem, to jednak nie i wezwaliśmy panie stewardesy, poszliśmy do nich, żeby ogłosiły. (..) Ja już zestresowany całkowicie, próbowaliśmy używać tej lokalizacji. powiedział Jacek.

Uczestnik "Hotelu Paradise" nie ukrywa, że był bardzo zestresowany, kiedy trzeba było lądować, a on nadal nie miał telefonu.

Najbardziej mnie to bolało, że nie miałem tego telefonu, żeby skontaktować się z rodziną. (...) Szkoda mi też było rzeczy materialnej, jeszcze przez miesiąc sprawdzałem, czy się nie loguje, Byłem też na policji

Internauci współczują Jackowi i podzielili się z nim swoimi historiami. Spodziewaliście się, że Jacek miał tak trudny powrót do Polski?

