W finałowym odcinku "Hotelu Paradise" Roch zmienił swoje zachowanie, co od razu zauważyli inni finaliści programu. Roch nie ukrywa, że był to dla niego trudny dzień i czuł się naprawdę źle, a wpływ na taką sytuację miała m.in. finałowa Pandora. Finalista show przyznał, że mocno zabolało go pewne pytanie, które usłyszał właśnie na wspomnianej Pandorze.

Roch w rozmowie z naszą reporterką, Angeliką Bielską przyznał, że nawet teraz gdy oglądał ostatnie odcinki "Hotelu Paradise", czuł ogromny smutek.

Tak jak oglądałem teraz te dwa ostatnie odcinki i Pandorę i finał... Bardzo się źle czułem. Poczułem ogromny smutek. Tak było dziś i wczoraj i przedwczoraj podczas Pandory. Tak było to pół roku temu. Te emocje wszystkie wróciły. (...) Chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że wtedy nie mogłem mieć czasu na przemyślenie i na ochłonięcie. Nikt nie rozumiał mojej sytuacji, nie wie, co przeszedłem i na pewno wiele osób będzie to dalej krytykować i hejtować tak, jak jest to do tej pory

- przyznał Roch.