Najnowsza edycja „Tańca z gwiazdami”, która rozpocznie się wiosną, wywołuje mnóstwo emocji. Polsatowi udało się zgromadzić bardzo medialne grono uczestników. Produkcja sięgnęła nie tylko po dawne gwiazdy tanecznego show, ale także przekonała do występu celebrytów, którzy przez długi czas konsekwentnie odmawiali. Twórcy postanowili też sięgnąć po młodszą publiczność, która z pewnością będzie trzymała kciuki za Roksanę Węgiel. Niektóre wybory budzą jednak kontrowersje. Gdy okazało się, że w „Tańcu z gwiazdami” wystąpi Dagmara Kaźmierska, wybuchła burza.

Reklama

Dagmara Kaźmierska nie przejmuje się krytyką

Nastroje w mediach społecznościowych wskazują na to, że Dagmara Kaźmierska może mieć problem z przekonaniem do siebie widzów „Tańca z gwiazdami”. Wielu internautów nie rozumie udziału Dagmary Kaźmierskiej w tanecznym show ponieważ gwiazda „Królowych życia” w 2019 roku przeszła poważny wypadek samochodowy, podczas którego doznała otwartych złamań obu nóg. Stan celebrytki był tak trudny, że lekarze nie byli pewni, czy będzie mogła jeszcze chodzić. Internauci zastanawiają się, czy Kaźmierska jest na tyle sprawna fizycznie, by rywalizować o Kryształową kulę.

Teraz Dagmara Kaźmierska w rozmowie z naszą reporterką powiedziała, jak reaguje na krytykę.

Nie dbam. Niech każdy pilnuje swego nosa, drodzy państwo. (…) Ale jeżeli cały czas chcecie się mnie czepiać, bo wam z tym lepiej, bo będziecie lepiej potem spać – nie mam nic przeciwko – odpowiedziała Kaźmierska.

Zobacz także: Roksana Węgiel o udziale w "TzG"! Co sądzi o swoim partnerze tanecznym? "Dogadujemy się"

Reklama

W naszym wywiadzie Dagmara Kaźmierska szczerze opowiedziała o swoim udziale w „Tańcu z gwiazdami” i problemach z nogami. Jeśli chcecie dowiedzieć się, czy hejt będzie przeszkadzał celebrytce podczas występów, obejrzyjcie nasz materiał wideo do końca.

Zobacz także