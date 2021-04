Izabela ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się zdjęciem z przeszłości. Uczestniczka eksperymentu pokazała jak wyglądała we włosach znacznie dłuższych, niż teraz. Iza nosi aktualnie krótkie włosy do ramion, które doskonale pasują do jej temperamentnego charakteru. Okazuje się jednak, że jak większość kobiet, Iza najbardziej lubi się w długich puklach. Uwagę zwracają również jej usta, są zdecydowanie delikatniejsze niż teraz. Zobaczcie, jak zmieniła się Izabela ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Iza z wykształcenia jest fryzjerką. Od 12 lat ma swój salon fryzjerski, któremu oddaje cały swój czas. Iza jako fryzjerka powinna więc nie bać się szalonych fryzur. Tymczasem, jak się okazuje, bohaterka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest zwolenniczką bezpiecznych, długich włosów. Na swoim InstaStory pod zdjęciem z przeszłości Iza napisała:

Uwagę zwracają również jej usta, które dziś są zdecydowanie pełniejsze. Izabela nie tylko zdecydowała się na korektę ust ale również makijaż permanentny brwi, co niestety dostarczyło jej sporo niemiłych słów.

Choć bohaterka 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dobrze czuje się ze swoim wyglądem, nie udało jej się uniknąć krytycznych komentarzy, które niejednokrotnie przekraczały granice. Fani ślubnego show wciąż wyliczają Izie jakieś mankamenty. Jednak gdy ostatnio posunęli się za daleko, postawiła konkretnie odnieść się do zarzutów:

Pisząc gruba, brzydka, grube uda, paskudne ramiona, paskudny tatuaż, szpetne brwi to tylko kilka słów wyjętych z tego co niektórzy wypisują. Nie wiem, czy to zagrywka hejterów, czy celowa prowokacja ! Ale wiecie co drodzy hejterzy? Powiem Wam jedno ! Ja siebie w pełni akceptuje taką, jaką jestem ! 😀 I nie mam z tym problemu, że mam grube uda czy nie ładne ramiona 😄 Jestem taka, jaka jestem I dziękuje Bogu za to, że jestem zdrowa, za to ze mam dach nad głową, za to, że mam cudowną pracę, w której się spełniam i za to, że mam tak wspaniałą mamę - pisała w sieci jakiś czas temu