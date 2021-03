Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podsumowała ślub z Kamilem. Wsparła ją Joanna Lazar 

Emocje po ślubnym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jeszcze nie opadły. Izabela postanowiła podsumować dzień zawarcia małżeństwa z Kamilem. W sieci opublikowała krótki wpis, który wzbogaciła o kilka zdjęć z domowego archiwum. Co powiedziała o swoim programowym mężu? Warto przypomnieć, że w dniu składania przysięgi nie była zachwycona:

To nie jest typ mojego wymarzonego mężczyzny - mówiła w programie

Teraz zdecydowała się na podsumowanie. Na to co napisała, zareagowała też Joanna z 3. edycji. Co napisała?

Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podsumowała ślub z Kamilem

Widzowie nie zgadzają się z decyzją ekspertów odnośnie par 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W sieci wrze, a tymczasem Izabela, która poślubiła Kamila zdecydowała się na podsumowania. Oto jak wspomina dzień zaślubin przed kamerami TVN7. Podkreśliła, że to było dla niej emocjonujące i niezwykle ważne wydarzenie. Nie miej przeżywała je również mama uczestniczki, z którą ma przepiękną relację:

Kochani Stało się ! 😃 Nadszedł dzień na który czekałam bardzo długo . Ten dzień był dla mnie bardzo wyjątkowy szczególny i przepełniony emocjami i wrażeniami . Na tę chwilę czekała także moja wspaniała mama @kari.nka966 aby zobaczyć mnie w bieli idącą do ślubu . Dziękuje wszystkim za to że byli ze mną w tym szczególnym dniu , za wasze wsparcie i otuchę i ogólnie za to że jesteście ❤️

Póki co, Izabela nie odniosła się do swoich odczuć względem programowego męża. O tym, jak para się dogadywała przed pierwsze dni znajomości widzowie dowiedzą się w nadchodzących odcinkach "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Póki co, Izabela pokazała kilka archiwalnych fotek z dnia ślubu z Kamilem. Na jej wpis zareagowała również Joanna Lazar, która takie same emocje przeżywała w poprzedniej edycji programu:

Jesteś piękną kobietą z klasą 💐

Zobaczcie zdjęcia, którymi podzieliła się Izabela.

Izabela Juszczyk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała kilka zdjęć ze ślubu z Kamilem Węgrzynem.

Dzień ślubu Izabeli i Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" był również ważny dla mamy uczestniczki. Zobaczcie wszystkie zdjęcia, jakimi podzieliła się w sieci.