Iza i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" początkowo nie byli do siebie przekonani. On nie wpisywał się w ideał swojej programowej żony, przyznając, że ona również nie jest w jego typie. Jednak z godziny na godzine okazywało się, że para ma ze sobą więcej wspólnego niż im się wydawało. Kamil zaczął się coraz mocniej angażować w relację z przypasowaną do niego uczestniczką, jednak niektóre jego zachowania wprawiały Izabelę w rozterki:

Byłam taka rozdarta tym wszystkim, ja się przestraszyłam!

Co miała na myśli?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Izabela przestraszyła się zachowania Kamila

Pierwsze dni Izabeli i Kamila w małżeństwie były pełne skrajnych emocji. Izabela po kilku dniach spędzonych z nowym mężem czuła się przytłoczona emocjami, co spowodowało jej słabsze samopoczucie oraz złe sny. Przyznała, że to normalne uczucie, kiedy schodzą z niej nerwy oraz adrenalina, i potrzebuje spokoju, aby sobie z tym poradzić.

Kamil jednak miał dla żony przygotowaną serię niespodzianek. Izabela przyznała, że nie jest przyzwyczajona do takiego rozpieszczania:

- Odrobisz przy dzieciach - śmiał się Kamil

- Tak, drużyna piłkarska od razu.

Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo przejął się słabszym samopoczuciem żony, z kolei Izabela stwierdziła, że nie powinien być względem niej nadopiekuńczy. Na co dzień nie była przyzwyczajona do nadmiernej troski ze strony partnera, co wprawiało ją w dyskomfort:

Nie masz tego i nagle dostajesz tego tak wiele, że zaczynasz się zastanawiać, co jest nie tak? Czy to jest tylko na chwilę, czy tak będzie cały czas. I byłam taka rozdarta tym wszystkim, ja się przestraszyłam, że teraz mogę to mieć, a zaraz mogę tego nie mieć. Myślę, że przyjdzie taki dzień, kiedy będę mogła powiedzieć, że się z tym oswoiłam i to jest dla mnie już całkiem normalne.

Czy Izie i Kamilowi uda się przetrwać eksperymentalny miesiąc? Na szczęście mogą liczyć na wsparcie swoich rodzin, z którymi utrzymywali kontakt przez całą podróż poślubną.

Rodziny się bardzo polubiły, chcą się spotkać, mówią, że nas kochają i nie mogą doczekać się aż wrócimy - mówiła zachwycona Izabela

Takiego wsparcia można im pozazdrościć!

Kamil stara się otoczyć swoją programową żonę czułością i troską. Izabela przyznała, że nie jest przyzwyczajona do takich zachowań i nie wie jeszcze jak na nie reagować. Przestraszyła się, że ten piękny okres może się szybko zakończyć.

Na szczęście oboje mają ogromne wsparcie w rodzinach. Trzymamy kciuki za ich relację!