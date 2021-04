Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" brała udział w innym programie i ma dziecko? Szczery komentarz uczestniczki hitu TVN7! 

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania internautów i zdradziła, czy w przeszłości wystąpiła w innym programie telewizyjnym. Uczestniczka hitu TVN7 zareagowała również na pytanie o... dziecko!

Sprawdźcie, co powiedziała Iga! Szczery komentarz uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Piąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ruszyła już kilka tygodni temu. W najnowszej odsłonie programu bierze udział m.in. Iga, która od samego początku wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Iga już na samym początku padła ofiarą okropnego hejtu, a później internauci ostro krytykowali ją za zachowanie podczas ślubu z Karolem. Teraz Iga postanowiła rozprawić się z plotkami na swój temat i podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania dotyczące jej przeszłości.

Okazuje się, że niektórzy internauci podejrzewają, że Iga ma m.in. sześcioletnie dziecko!

Iga odpowiedziała również na pytania internautów, którzy uważają, że w przeszłości wystąpiła w innym programie telewizyjnym.

Bardzo często czytałam, że gdzieś tam się pojawiałam- chętnie przyjmę każdy screeny z moją twarzą w tych programach bo ja nic o tym nie wiem. Byłam tylko na publiczności "You Can Dance", ale to lata temu - powiedziała Iga.