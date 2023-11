Iwona Pavlović w rozmowie z portalem Plejada.pl skomentowała porażkę Jarosława Kreta w "Tańcu z Gwiazdami". Jurorka przyznaje, że Kret i Lenka Klimentowa oraz Antek Smykiewicz i Agnieszka Kaczorowska to były najsłabiej tańczące pary w programie. Pavlović nie ukrywa jednak, że lubiła patrzeć na występy pogodynka i żałuje, że odpadł już z tanecznego show! "Czarna mamba" żałuje, że nie będzie już rywalizacji pomiędzy Kretem a Tadlą.

Tego chyba szkoda, bo fajnie tak dwa małżeństwa przydzielone do siebie- przyznała Iwona Pavlović. Żałuje, że Jarek odpadł bo uważam, że był taką perełką w tym programie, z tak dużym dystansem do siebie, do tego co robi, uśmiechnięty, zadowolony.