To bardzo smutny dzień dla fanów Dagmary Kaźmierskiej, którzy od kilku tygodni kibicowali jej w "Tańcu z gwiazdami". Jak się bowiem okazało, "Królowa życia" postanowiła zrezygnować z dalszego udziału w programie! Wszystko przez jej problemy zdrowotne.

Robaczki, przychodzę do was z bardzo smutną wiadomością — przynajmniej dla mnie. Muszę zrezygnować z programu. Nie mogę już dla was tańczyć. (...) Niestety z tym żebrem jest tak ogromny problem. (...) Przepraszam was jeśli was zawiodłam, bo wiem, że chcieliście, żebym doszła do finału. Bawcie się dalej tym programem. Ja już po prostu nie daję rady

- przekazała Dagmara Kaźmierska