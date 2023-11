Wiosną 2018 roku na antenie stacji TVN pojawi się nowy program Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana - „Iron Majdan”. Rozenek już zdradziła kilka szczegółów dotyczących produkcji ich nowego show.

My po prostu razem przechodzimy przez totalnie ekstremalne doświadczenia. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Rzeczy, które tam robimy, to są rzeczy, o które nie podejrzewałabym siebie jeszcze parę miesięcy temu. Co więcej, te wyzwania są najczęściej takie, że jak na samym początku dociera do mnie skala tego, co się dzieje, to mówię od razu, że nie masz szans, ja tego nie zrobię - powiedziała Małgorzata w rozmowie z Gala.pl