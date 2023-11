Malgorzata Rozenek w rozmowie z serwisem gala.pl przyznała, że jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyła takich przeżyć, jak na planie „Iron Majdan”. Okazuje się, że w programie zobaczymy, jak para zmaga się z ekstremalnymi doświadczeniami.

My po prostu razem przechodzimy przez totalnie ekstremalne doświadczenia. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Rzeczy, które tam robimy, to są rzeczy, o które nie podejrzewałabym siebie jeszcze parę miesięcy temu. Co więcej, te wyzwania są najczęściej takie, że jak na samym początku dociera do mnie skala tego, co się dzieje, to mówię od razu, że nie masz szans, ja tego nie zrobię - powiedziała Małgorzata.