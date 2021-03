"Hotel Paradise": Internauci ostro krytykują Basię! Krystian stanął w obronie partnerki z programu!

Krystian z "Hotelu Paradise" broni Basi na Instagramie! Po ostatnim odcinku trzeciej edycji show w sieci zawrzało. Internautom nie spodobało się zachowanie Basi, która zrezygnowała z walki w sportowej konkurencji. Część fanów twierdzi, że Basia udawała zmęczenie, żeby Marcin nie wygrał immunitetu. Na Instagramie pojawiło się sporo negatywnych komentarzy, ale Krystian stanął w obronie Basi!

"Hotel Paradise 3": Krystian broni Basi!

Kolejny odcinek "Hotelu Paradise" już za nami. W ostatniej odsłonie programu producenci przygotowali dla uczestników sportowe wyzwanie. Wszyscy wzięli udział w konkurencji, w której nagrodą był immunitet dla mężczyzny z najlepszej pary. Jak już wiemy, immunitet trafił do Krzysztofa, który razem z Bibi wygrał sportowe zawody. Niestety, najgorzej poradzili sobie Basia i Marcin, a teraz internauci oskarżają uczestniczkę "Hotelu Paradise", że udawała zmęczenie, żeby jej nowy partner nie wygrał otrzymał immunitetu.

- I Baśka pokazała. Tak jak Krystian nie chciał tańczyć z Patrycja i nie chciał wygrać konkurencji tak teraz Ona nie chciała biec 👏

- Biedna Basia nie dała rady ale ogólnie lubi sport 😎😁😂

- Z Basi niezły grajek 😂 Widzi, że Marcin z Natalią są dla nich konkurencją, więc od pierwszej konkurencji robi wszystko, żeby przegrali, a na koniec pada niby bez siły 😂😂😂😂- komentują internauci.

Krystian zareagował na krytyczne komentarze i stanął w obronie Basi!

Pamięta ktoś że Basia miała złamany kręgosłup? Lekarz jej zabronił biegać ale i tak spróbowała 😉- napisał na Instagramie.

Przypominamy, że również uczestniczki "Hotelu Paradise" mają żal do Basi za to, że chce rozbić inne pary, żeby to ona i Krystian zostali na prowadzeniu. Ola powiedziała do Bibi wprost, że według niej Basia od samego początku chciała wyeliminować konkurencję, dlatego kiedy Bibi była singielką namówiła ją, żeby była w parze z nowym uczestnikiem, Krzysztofem- niestety, teraz jej relacja z Simonem znacznie się ochłodziła.

Krystian broni Basi po ostatnim odcinku "Hotelu Paradise".

Zachowanie Basi nie spodobało się uczestniczkom i widzom "Hotelu Paradise".