"Hotel Paradise 3": Dziewczyny odwracają się od Basi! Wyeliminują ją i Krystiana z programu?

Choć na początku mogło się wydawać, że w programie zacieśniają się przyjaźnie, niektórzy z uczestników "Hotelu Paradise 3" idą prosto po zwycięstwo, nie oglądając się za innych. Rywalizacja robi się coraz bardziej zacięta, a gra fair play schodzi zdecydowanie na drugi plan. Jak się okazuje Basia, która wchodząc to programu wydawała się jedną z najbardziej lubianych uczestniczek, coraz bardziej podpada dziewczynom i choć pewnie kroczy po złotą kulę, niespodziewanie może zostać wyeliminowana przez swoje konkurentki. Zdaniem pozostałych mieszkanek rajskiego hotelu, tym razem piękna blondynka przeszła samą siebie. Czy Bibi jej to wybaczy?

Uczestniczki "Hotelu Paradise 3" odwracają się od Basi

Kiedy do "Hotelu Paradise 3" dołączyli nowi uczestnicy, dosłownie zawrzało. Najpierw Maurycy pomieszał wszystkie pary, a następnie Bibi, która była singielką, wybrała do swojej sypialni Krzysztofa. Jak się okazuje, zrobiła to za namową Basi, a dziewczyny już podejrzewają, dlaczego ta tak bardzo nie chciała, by Bogusia sparowała się z Krystianem. Przez przeparowanie relacje pomiędzy Simonem a Bibi znacznie się ochłodziły, a Krzysztof stwierdził, że nie ma zamiaru opuszczać swojej teraźniejszej partnerki. Zdaniem pozostałych właśnie ziścił się diaboliczny plan Basi, czyli wyeliminowanie drugiej, najmocniejszej pary, by to ona i Krystian zostali na prowadzeniu!

Wy jesteście dwie najsilniejsze pary, a ona zrobiła to po to, żeby was rozbić - powiedziała Ola w kierunku Bibi, po swojej rozmowie z Luiza.

Bibi była wściekła na Basie i stanęła po stronie reszty uczestniczek. Dodatkowo powiedziała nawet Krzysztofowi, że ma nie ufać ani Basi ani Krystianowi i uważać na to, co przy nich mówi. Co więcej atmosfera pomiędzy dziewczynami, a byłą partnerką Krystiana jest napięta już od dłuższego czasu. Wcześniej zarzucały jej, że uważa się w programie za najlepszą, za to nikt nie miał wątpliwości, że Krystian również uprzykrzał życie Patrycji, by za wszelką cenę to nie Basia odpadła z programu.

Ja do Basi jestem z dystansem, bo widzę, że ona tu coś już knuje, gra, pokazuje z Krystianem, że to oni są są najmocniejszą parą - oceniła Ola.

Co więcej Basia i Krystian bezpośrednio podpadli nie tylko Bibi, ale również Luizie. Jak się okazuje, Krystian stwierdził, że Maurycy nie pasuje do ich ekipy i go tu nie chce, więc spiskuje jak pozbyć się obecnego partnera Luizy. Kiedy jednak wziął ją na osobności, szala się przebrała. Co więcej nikt z panów nie może czuć się bezpieczny, bo immunitet i prawo do wyboru swojej drugiej połówki trafiły właśnie do Krzysztofa.

Krystian do mnie podbił i powiedział "ej jeżeli Krzysiek podejdzie do Basi, to podejdziesz do mnie i mnie zostawisz?" Oni chcą zostać w programie za wszelką cenę, nawet moim kosztem! - mówiła do Bibi, Oli i Nathalii rozgoryczona Luiza.

Krzysztof bardzo ucieszył się ze swojej wygranej, tylko pojawił się w programie, już zaznaczył swoją pozycję!

Konkurencja na plaży sprowokowała kolejne nieprzychylne słowa w stronę Basi. Fani mają ewidentnie dość uczestniczki.

Znane przysłowie mówi, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Myślicie, że właśnie taki los spotka Krystiana i Basię?

Mat. prasowe

Bibi nie kryje złości. Zdaniem dziewczyn Basia specjalnie radziła jej wybranie Krzysztofa, by rozdzielić ją i Simona!

Mat. prasowe

Jeżeli Krzysztof nie odpuści sobie Bibi, z programu odpadnie Simon! Tego Bogusia raczej Basi nie wybaczy...