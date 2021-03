"Hotel Paradise 3": Patrycja jest w związku z Maćkiem z pierwszej edycji?! Jednym nagraniem potwierdziła plotki!

Choć Patrycja szybko pożegnała się z "Hotelem Paradise 3", zdążyła zyskać ogromną popularność i jak się okazuje, również sympatię widzów, a jej konto w mediach społecznościowych śledzi już ponad 20 tysięcy internautów! Wszystko wskazuje na to, że po życie uczestniczki po kontrowersyjnym programie nabrało jeszcze większych rumieńców, a jej fani zauważyli, że często pojawia się ona w otoczeniu Maćka Kindlera z pierwszej edycji show! Czy tą dwójkę coś łączy? Patrycja właśnie potwierdziła plotki!

"Hotel Paradise 3": Patrycja i Maciek Kindler są w związku?

To, że poszczególni uczestnicy różnych edycji "Hotelu Paradise" stali się bliskimi znajomymi, nie jest już żadną tajemnicą. Wychodzi jednak na to, że niektórych z nich łączą o wiele bliższe relacje. Kto tak naprawdę odnalazł miłość w programie i musi się z nią kryć, a kto wrócił jako singiel, lub co gorsze - ze złamanym sercem? Na takie informacje musimy jeszcze poczekać. Wygląda jednak na to, że choć ta dwójka w programie się minęła, za jego kulisami stworzyła naprawdę udany duet.

Mowa oczywiście o Patrycji, która w trzeciej edycji "Hotelu Paradise" nagle namieszała w sypialni Basi i Krystiana, doprowadzając dziewczynę do łez, oraz o Maćku z pierwszej edycji kontrowersyjnego show. Fani zauważyli, że dość często wzajemnie gościli oni w swoich relacjach w mediach społecznościowych, a wczoraj wieczorem wraz z Dawidem spotkali się na wspólne oglądanie odcinka. Właśnie wtedy na Instagramie Patrycji pojawiły się pytania, na które była uczestniczka "Hotelu Paradise 3" postanowiła odpowiedzieć bez żadnych ogródek.

- Jesteś z Maćkiem? - Z kim jesteś w związku?

W odpowiedzi na pierwsze pytanie Patrycja zamieściła wspólny filmik z Maćkiem, na którym oboje przesyłają gorące całusy, natomiast na drugie - nagrała Maćka! Wygląda na to, że ta dwójka właśnie potwierdziła swój związek, lub zupełnie odwrotnie - postanowiła zrobić sobie z widzów żarty. Jak sądzicie?

Instagram

W programie Patrycje nie uchodziła za zbyt lubianą uczestniczkę. Wygląda jednak na to, że po show niektóre rzeczy uległy zmianie.

Mat. prasowe

Czy ona i Maciek faktycznie są razem?