W gospodarstwie Waldemara w 10. edycji "Rolnik szuka żony" zrobiło się naprawdę gorąco, po tym, jak okazało się, że rolnik miał kontakt z kobietą poza programem. Okazuje się jednak, że to wcale nie od Waldemara mogą odjechać kandydatki, ale od Dariusza. Co się wydarzyło między Darkiem a jedna z jego kandydatek? Co więcej, w zwiastunie nowego odcinka widać też rozmowę Artura i Blanki, która wygląda jak pożegnanie. Program opuszczą aż dwie uczestniczki?

Reklama

Internauci już wiedzą, kto pierwszy opuści program "Rolnik szuka żony". Chodzi o Darka!

10. edycja "Rolnik szuka żony" dostarcza widzom sporych emocji, głównie za sprawą kontrowersji wokół Waldemara oraz Agnieszki, którą internauci okrzyknęli "dyktatorką". Teraz okazuje się, że emocji może nie zabraknąć również w gospodarstwie Dariusza. W ostatnim odcinku Marysia, która jest programistką powiedziała wprost przed kamerą, że zbyt wiele różni ją z Darkiem i poważnie rozważa odejście z programu. Wpływ na to, może mieć również fakt, że rolnik większe zainteresowanie okazuje pozostałym kandydatkom. Marysia z "Rolnik szuka żony" odejdzie z programu w stylu Justyny z 8. edycji?

Po wizytówkach spodobał się jej, napisała, została wybrana, przyjechała, nieco bardziej go poznała i zwyczajnie stwierdza, że jednak nie pasują do siebie, sporo ich różni i tyle.

Darek ma fajne dziewczyny, za duży wybór, więc zaczyna się wybrzydzanie. Marysia pozytywna, ale widzi, że Darek się nie interesuje, więc odjedzie jako pierwsza, mówię Wam to

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Fani miażdżą Agnieszkę i współczują jej kandydatom. „Pani dyktator”

W komentarzach pojawiły się sugestie, że Marysia niepotrzebnie pisała list, skoro nie do końca widzi się na wsi, ale część widzów natychmiast stanęła w jej obronie i piszą wprost, że zainteresowała ją wizytówka Darka, ale przy bliższym poznaniu doszła do wniosku, że zbyt wiele ich różni.

Bo go dopiero teraz poznała. Flaki z olejem z niego

Po wizytówce nie da określić jaka dana osoba faktycznie będzie i życie z nią. Przecież o to chodzi, żeby się poznać.

Sądzicie, że Marysia faktycznie sama opuści program "Rolnik szuka żony" jako pierwsza?

Darek z "Rolnik szuka żony" 10 Facebook / Rolnik szuka żony TVP

Zobacz także: Internauci oburzeni zachowaniem Waldemara z "Rolnik szuka żony". "Oby nie skrzywdził żadnej ze swoich kandydatek"

Reklama

To nie wszystko! W zwiastunie widać tajemniczą rozmowę Artura i Blanki oraz zaskoczenie pozostałych kandydatek. Rolnik podziękował już Blance za udział w programie? Obejrzyjcie koniecznie!

Darek z "Rolnik szuka żony" 10 Facebook / Rolnik szuka żony TVP