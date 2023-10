W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" kandydaci mogli się wykazać podczas prac na gospodarstwie. Był to też idealny moment, by móc się do siebie zbliżyć. Agnieszka pokazała Janowi, Mateuszowi i Ireneuszowi, jak wygląda jej praca na co dzień. Jak się jednak okazało, rolniczka nie do końca była zadowolona z wykonanych przez nich prac i nie szczędziła im uszczypliwości. Fani programu mocno skrytykowali zachowanie rolniczki - wielu z nich twierdzi, że ta nie ma szansy na miłość w programie. Czy mają rację?

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" skrytykowana przez internautów

W ostatnim odcinku kandydaci Agnieszki mieli okazję się wykazać podczas pracy na gospodarstwie. Rolniczka pokazała swoim kandydatom, czym zajmuje się na co dzień. Niestety ten dzień nie przebiegł w najlepszej atmosferze. Najpierw mężczyźni według rolniczki nie wykonywali najlepiej swoich zadań, a później zarzucono im, że nie chcą się przed nią otworzyć. Kandydaci Agnieszki z "Rolnik szuka żony" mieli dość jej uwag i uważają, że też powinna dać coś od siebie. Takie zdanie mają również fani programu, którzy stwierdzili, że mało kto da radę wytrzymać z Agnieszką.

Rolnik szuka żony

Po zakończonej pracy na gospodarstwie, Agnieszka postanowiła odpocząć u boku swoich kandydatów. W trakcie rozmowy rolniczka była bardzo bezpośrednia i zarzuciła dość stanowczy ton — zaczęła narzekać na podejście mężczyzn. Oni zaś chcieli się bronić i stwierdzili, że nie ważne co robią, to wszystko i tak jest źle.

Rolnik szuka żony

Fani programu "Rolnik szuka żony" mocno skrytykowali zachowanie Agnieszki i wielu z nich stanęło w obronie jej kandydatów.

Pani dyktator

Chłopaki już powinni być spakowani

Nadąsana kobieta. Fajni faceci. Tylko kto z nią wytrzyma.

''Ale ona nie szuka pracownika!'' Nic dziwnego, że chłopaki się nie otwierają....przecież tylko usta otworzą i już jest źle. Chłopaki bierzcie nogi za pas.... — piszą internauci.

A wy, co myślicie o zachowaniu Agnieszki? Ma szanse na znalezienie miłości w programie?