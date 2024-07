Joanna Krupa jest bardzo zajęta, na co mocno narzeka jej ukochany mąż, Romain Zago. Gwiazda i jej mąż są jednak bardzo szczęśliwi i Joanna nie myśli oczyznach. W programie Magdy Mołek zaskoczyła nieco szczerym wyznaniem - bo bez ogródek zdradziła, ilu miała mężczyzn zanim została mężatką. I kto jej złamał serce:

Reklama

Romek jest chyba ósmym chłopakiem. Nie miałam ich dużo. Tak zawsze miałam, że z jednego związku wyszłam i poznałam kogoś nowego, nie musiałam przeżywać. Tak miałam: jedno właśnie - ten Jensen to jest jeden chłopak, co mi naprawdę serce złamał...

Joanna Krupa o seksie w związku

Modelka w wywiadach wspominała wielokrotnie, że niektóre związki dopada rutyna. Jej jednak to nie grozi, bo rzadko widuje się z mężem i zawsze mają, co robić i o czym rozmawiać. Narzeka tylko na jedną rzecz, a mianowicie na to, że Romain nie chce często uprawiać seksu. Wspomniała też o tym w programie "W roli głównej":

Ja bym chciała oba takie rzeczy, co za każdym razem ciuchy mi rozrywa i mnie kocha ponad wszystko, ale z Romkiem niestety tak nie jest...

My nie możemy w to uwierzyć! Zwłaszcza, że Joanna Krupa kusi męża na wszystkie możliwe sposoby, np. grając topless w koszykówkę.

Joanna Krupa na ramówce TVN

Zobacz także

Joanna Krupa i Romain Zago

Joanna Krupa z mężem na wakacjach