Ilona z "Rolnik szuka żony" zafundowała sobie sporą metamorfozę! Partnerka Adriana do tej pory nosiła dość długie, cieniowane blond włosy z ciemniejszymi refleksami. Teraz postanowiła znacznie skrócić fryzurę i odświeżyć kolor swoich pasm. Ilona podczas relacji na InstaStories pokazała efekty wizyty w salonie fryzjerskim i zdradziła, dlaczego zdecydowała na ścięcie włosów.

Ilona pokazała się w nowej fryzurze

Ilona wzięła udział w przedostatniej, szóstej edycji "Rolnik szuka żony" i była jedną z kandydatek Adriana. Jak już wiemy, między uczestnikami programu TVP narodziło się uczucie, które kwitnie do dziś. Zakochani tworzą szczęśliwy związek i kilka miesięcy temu postanowili ze sobą zamieszkać. Ostatnio Ilona opublikowała zdjęcie w pięknym wieczorowym makijażu, a jej kosmetyczka pisała o przygotowaniach do ważnego dnia... Jedna z internautek zastanawiała się wówczas, czy Ilona i Adrian nie szykują się przypadkiem do ślubu. Zakochani do tej pory nie skomentowali plotek na swój temat, a teraz partnerka rolnika pochwaliła się nową fryzurą!

Okazuje się, że była uczestniczka "Rolnik szuka żony" postanowiła ściąć swoje długie włosy i odświeżyć ich kolor.

Jak pewnie już zauważyliście ścięłam włosy, a to dlatego że były strasznie przesuszone i bardzo słabo mi rosły. Dzisiaj zaczynam kurację, żeby wzmocnić moje włosy- zdradziła Ilona.

Ilona pokazała się w nowej fryzurze podczas relacji na InstaStories. Jak teraz wygląda? Zobaczcie sami! Podoba się Wam metamorfoza Ilony? Naszym zdaniem wygląda świetnie!

Ilona z "Rolnik szuka żony" ścięła włosy.

Wcześniej nosiła znacznie dłuższą fryzurę.