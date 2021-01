Ilona z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się na w mediach społecznościowych nowym zdjęciem, na którym pozuje w nowej fryzurze i makijażu wieczorowym wykonanym przez wizażystkę. Partnerka Adriana wygląda na zupełnie odmienioną. Wiadomo też, że chodzi o przygotowania do "ważnego dnia". Jedna z obserwatorek Ilony nie ma wątpliwości, że to próbny make-up ślubny! Ma rację?

Ilona z "Rolnik szuka żony" przygotowuje się do ślubu?

Ilona i Adrian nadal są parą, pomimo wielu zaskakujących momentów w programie, kiedy rolnik do końca trzymał widzów w niepewności i nie było wiadomo, którą z kandydatek wybierze. Obecnie para mieszka razem i spełniają marzenie Ilony o własnej stadninie, którą od niedawna zdecydowali się stworzyć w nowym miejscu. Ale wygląda na to, że to nie koniec wielkich zmian w życiu Ilony i Adriana!

Partnerka rolnika opublikowała w sieci swoje zdjęcie w wieczorowym makijażu, który jej wizażystka zrelacjonowała jako "przygotowania do ważnego dnia". Czyżby chodziło o ślub?

Obserwatorzy Ilony na Instagramie nie mają wątpliwości, że para szykuje się do ślubu! Jak wiadomo w czasach pandemii może to być jedynie skromna uroczystość, ale być może para nie chce dłużej czekać i w końcu zdecydowali się powiedzieć sobie sakramentalne "TAK"...

Myślę że to przygotowania do make-upu ślubnego ❤️ Adrian zakocha sie po raz drugi normalnie Ślicznie Ci w tym makijażu😘 licznie wyglądasz, makijaż 🔥 Zmiana nie do poznania 🤩

Tymczasem Ilona zapowiedziała na weekend live na Instagramie. Czyżby chciała pochwalić się ze swoimi obserwatorami szczęśliwą nowiną? Sami spójrzcie na nowy makijaż Ilony! Widać, że jest to make-up na wyjątkową okazję...

Niedawno wizażystka Ilony pod jej zdjęciem napisała: "Przygotowania do ważnego dnia". Fanki uczestniczki "Rolnika" nie mają wątpliwości, że chodzi o ślubny makijaż.

Czyżby para zdecydowała się na ślub?