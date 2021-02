"Rolnik szuka żony". Kuchnia Ani Bardowskiej czy Małgosi Borysewicz? Wnętrza rolniczek robią piorunujące wrażenie! 

Nie od dziś wiadomo, że kuchnia to serce domu, a jak się okazuje, wygląd tego wnętrza w przypadku gwiazd programu "Rolnik szuka żony" robi ogromne wrażenie. Na jaki styl zdecydowała się Ania Bardowska, a na jaki Małgosia Borysewicz, i który z nich bardziej przypadł do gustu Internautom? Niektórzy mają już swojego faworyta.

Kuchnia Ani Bardowskiej i Małgosi Borysewicz. Gwiazdy "Rolnik szuka żony" pokazały swoje królestwa

Jak przyznała sama Ania Bardowska, przy urządzaniu kuchni bardzo ją poniosło i poza kolorem białym, nie ma ona za wiele wspólnego ze stylem, który dominuje w pozostałej części domu. Co więcej, żona Grzegorza Bardowskiego uwielbia gotować i musimy przyznać, że jej kuchnia to prawdziwe królestwo. We wnętrzu dominuje biel oraz czerń, a wszystko ociepla drewniana budowa. Kuchenna zabudowa nadaje pomieszczeniu minimalistyczny charakter i wprowadza ład. Do tego dwudrzwiowa lodówka, duży piekarnik i ogromny, roboczy blat - Ania Bardowska bez wątpienia ma jak rozwijać swój kulinarny talent.

W centralnym punkcie kuchni stoi elegancji stół z finezyjnymi białymi nogami i czarnym blatem na wysoki połysk, oraz cztery czarno-białe krzesła, które idealnie komponują się z całością. Wspólne, rodzinne poranki w takim otoczeniu muszą być bardzo przyjemne, i znając Anię Bardowską - również smakowite.

W wyposażeniu kuchni nie brakuje oczywiście ekspresu do kawy, czy ogromnej płyty indukcyjnej z aż pięcioma polami grzewczymi! Co więcej, Anna Bardowska uważa, że kuchnia powinna być przede wszystkim funkcjonalna. Nikogo więc nie powinna dziwić ilość szafek i zakamarków, które pomieszczą wszystkie potrzebne przybory i sprawią, że w kuchni będzie panował wieczny porządek.

Ania Bardowska postawiła również na wiszące szafki z mlecznymi szybami, białe, eleganckie szafki i czarny, kamienny blat. Na ścianach możemy zobaczyć białą farbę i, również białe, prostokątne płytki, które sprawiają, że wnętrze staje się jednocześnie eleganckie, ale i bardzo przytulne. Dzięki ogromnemu oknu, do pomieszczenia wpada niesamowita ilość światła. Jak przyznała rolniczka, to właśnie przy nim przyrządza swoje popisowe potrawy, a widok, który się zza niego rozpościera sprawia, że gotowanie jest jeszcze przyjemniejsze.

Bajeczną kuchnią może pochwalić się również Małgosia Borysewicz. Choć ta gwiazda "Rolnik szuka żony" nie raz raczyła nas zdjęciami swoich przysmaków, dopiero teraz zdecydowała się zaprosić swoich obserwatorów do miejsca, w którym powstają jej pyszności. Jak wygląda kuchnia Małgosi Borysewicz? Okazuje się, że na widok tych fotografii internautki nie mogły powstrzymać się od zachwytów. Całe pomieszczenie utrzymane jest w czarno-białej kolorystce. Tu, w przeciwieństwie do kuchni Ani Bardowskiej. Wiszące białe szafki idealne kontrastują z dolnymi, które mają bardzo ciemny kolor i jasne blaty.

W kuchni nie brakuje oczywiście ekspresu do kawy, od której dzień od razu wydaje się milszy. Małgosia Borysewicz również postawiła na kuchenną zabudowę, srebrny sprzęt AGD, a na ścianę wybrała beżowe, prostokątne płytki o większym formacie. Jej kuchnia jest elegancka, a przy tym minimalistyczna. Do tego na samym środku stoi ogromny blat, który jest marzeniem nie jednej pani domu!

- Piękną masz kuchnię Małgosiu

- Macie ładną i praktycznie urządzoną kuchnię 🤩 Widać, że naprawdę się tam milo gotuje.

- Piękna kuchnia, piękna Pani domu

- komentowały fanki rolniczki, a my nie możemy się z nimi nie zgodzić. Co więcej, jedna z opinii nawiązywała nawet do Ani Bardowskiej:

Masz ładniejsza kuchnie niż Bardowska

Choć Małgosia Borysewicz odpowiedziała, że Ania Bardowska ma bardzo ładną kuchnię i prosi, by przestać je do siebie porównywać, nie możemy nie zapytać was, która z kuchni jest bliższa waszemu sercu.