Ilona wybrała się do wizażystki, która wykonała jej piękny wieczorowy makijaż. Partnerka Adriana z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pokazała krótką relację z wizyty w salonie kosmetycznym, a jej makijażystka pochwaliła się, efektem końcowym swojej pracy.

W obłędnym makijażu Ilona jest nie do poznania! My zwróciliśmy również uwagę na komentarz, który pojawił się przy zdjęciu byłej uczestniczki hitu TVP!

Ilona z "Rolnik szuka żony" zachwyca wyglądem

Ilona wzięła udział w szóstej edycji "Rolnik szuka żony" i była jedną z kandydatek Adriana. W dniu wyborów rolnik zdecydował, że to właśnie z Iloną chce spróbować stworzyć szczęśliwy związek. Zakochani do dziś są parą. Kilka miesięcy temu okazało się nawet, że rolnik i jego ukochana zamieszkali razem i otworzyli stajnię. I chociaż ostatnio pojawiły się plotki o kryzysie w ich związku, to Adrian i Ilona szybko zdementowali doniesienia na swój temat.

Teraz w sieci pojawiły się najnowsze zdjęcia Ilony na których pozuje w pięknym makijażu.

Przygotowania do ważnego dnia- napisała wizażystka Ilony.

Sama Ilona nie zdradziła o jaki ważny dzień chodzi... Kto wie, być może wkrótce zakochani pochwalą się swoimi ślubnymi planami? My mocno trzymamy za nich kciuki!

Zobaczcie sami, jak w profesjonalnie wykonanym makijażu prezentuje się Ilona "Rolnik szuka żony"! Chyba przyznacie, że partnerka Adriana wygląda obłędnie? My jesteśmy zachwyceni!

Zobacz także: Ania i Grzesiek Bardowscy zakończyli kolejny etap na budowie nowego domu! "Coraz piękniej to wygląda" komentuje żona rolnika

Ilona "Rolnik szuka żony" pokazała się w pięknym makijażu.

Instagran

Wizażystka Ilony pokazała w sieci efekt kończowy swojej pracy. Ukochana Adriana wygląda pięknie!