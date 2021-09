Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała nowego partnera?! "Najlepszy"

Ilona z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci nowe zdjęcie z Adrianem i wszystko wskazuje na to, że zakochani pozują na nim w swoim nowym mieszkaniu! Jak się urządzili? Spójrzcie tylko na te wnętrza! W mieszkaniu Ilony i Adriana królują jasne, beżowe kolory. Spójrzcie tylko na to zdjęcie! Ilona pokazała nowe zdjęcie z Adrianem Ilona i Adrian wzięli udział w szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". Para poznała się i zakochała się w sobie na planie hitu Telewizyjnej Jedynki i do dziś tworzy szczęśliwy związek. Kilka miesięcy temu okazało się, że Ilona i Adrian razem otworzyli wymarzoną stajnię, a na dodatek podjęli decyzję o wspólnym mieszkaniu. Cześć wszystkim! Dawno mnie tutaj nie było ponieważ jak wiecie jesteśmy mocno zajęci razem z Adrianem urządzaniem nowego mieszkania no i stajni - Ilona pisała na początku lipca tego roku. W premierowym odcinku najnowszej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony" Ilona i Adrian potwierdzili, że zamieszkali już razem. Przenieśliśmy się tutaj niedaleko Adriana do Małopolski. Udało nam się wynająć gospodarstwo i otworzyliśmy stajnie. Do tej pory zakochani nie pokazywali w sieci wspólnych zdjęć z nowego domu, ale teraz zrobili wyjątek! W sieci pojawiła się ich wspólna fotka, na której najwyraźniej pozują w swoim gniazdku. W mieszkaniu Ilony i Adriana królują ciepłe beżowe kolory. Zobaczcie sami! Zobacz także: Natalia z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcia z sesji ślubnej. "Kochana żono to były wspaniałe chwile" Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcie z Adrianem. Wyświetl ten post na Instagramie. ...