Ile zarabia Paulina Sykut? Sporo! Prezenterka jest teraz najbardziej zapracowaną gwiazdą stacji Polsat, bo prowadzi aż dwa programy - "Taniec z gwiazdami" i „Must Be The Music”, dlatego jej zarobki znacząco podskoczyły! Ile teraz zarabia prezenterka?

Paulina Sykut nową prowadząca "Taniec z gwiazdami"

Paulina Sykut przejęła funkcję prowadzącej taneczne show po Annie Głogowskiej i bardzo szybko odnalazła się w nowej roli. Zwiększyły się też jej zarobki, bowiem jak podaje "Fakt", Paulina za każdy odcinek show Polsatu dostaje aż 15 tysięcy złotych czyli za cały sezon na jej konto wpłynie aż 150 tysięcy złotych. Do tego gaża za „Must Be The Music” czyli ok. 10 tysięcy za odcinek. Za cały sezon muzycznego show zainkasuje aż 100 tysięcy złotych.

Paula nie stroi fochów, nie grymasi, nie stawia warunków z kosmosu. Jak jest robota do wykonania, to przychodzi robi swoje i wychodzi. Jej nierozszczeniowy stosunek pracy udziela się wszystkim i być może właśnie dlatego tak dobrze wypada przed kamerą. Nie jest przecież ani przesadnie wykształcona, trudno ją nazwać mistrzynią błyskotliwej frazy, a jednak wpadki zdarzają się jej rzadko, mówi Faktowi pracownik stacji.

Paulina Sykut prowadzi też wiele imprez i konferencji, tabloid obliczył, że na tym dodatkowo zarobi tej wiosny aż 100 tysięcy złotych. Mimo wielu obowiązków, Paulina nie zrezygnowała z pracy pogodynki - jej miesięczna pensja wynosi 8 tysięcy złotych, co przez pół roku daje ok. 50 tysięcy złotych. Według obliczeń tabloidu, Paulina przez pół roku zarobi aż pół miliona złotych!

Paulina Sykut i Krzysztof Ibisz w Tańcu z Gwiazdami

