Iga Krefft wystąpi w najnowszym sezonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W 11. edycji zmierzy się z Kazimierzem Mazurem, Staszkiem Karpiel Bułecką, Kasią Dąbrowską czy Martą Wiejak. Ula poza aktorstwem kocha muzykę. Aktorka dawniej występowała w programie "Od przedszkola do Opola", a jej piosenki można usłyszeć na YouTubie. Co ciekawe, Igę na scenie oceni jej serialowy ojciec z "M jak miłość" Marek, czyli Kacper Kuszewski! Czy spojrzy przychylniej na "swoje dziecko"? Koniecznie zobaczcie w naszym wideo, co Iga zdradziła o kolejnej edycji!

Iga Krefft wystąpi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"