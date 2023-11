Już na wiosnę ruszy nowa edycja hitowego show Telewizji Polsat. Kto wystąpi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Konkurencja podczas przesłuchań była mocna! Ostatecznie Telewizja Polsat postanowiła postawić na gwiazdy, które nie dość, że świetnie śpiewają, to jeszcze są urodzonymi showmanami. I tak oto w nowej edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” pojawi się Elżbieta Romanowska, gwiazda serialu „W rytmie serca”, która w tym roku wraz z Rafałem Maserakiem zadebiutuje w roli gospodyni Sylwestra Polsatu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W show wystąpi też Staszek Karpiel-Bułecka, którego ostatnio mogliśmy oglądać jako jurora programu „Śpiewajmy razem. All Together Now”. Nie zabraknie też nowych twarzy, wśród nich Igi Krefft, która od 11 lat gra w „M jak miłość”. Jak widać, szykuje się niezła zabawa i ciekawa konkurencja.

