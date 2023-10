Marietta zyskała ogromną popularność dzięki swojemu udziałowi w "Hotelu Paradise". Uczestniczka wygrała program razem z Chrisem. Widzowie bardzo kibicowali parze, jednak jak wiadomo po kilku miesiącach Marietta i Chris zakończyli swoją relację. Chris znalazł już miłość życia, a nawet przywitał na świecie swoją pierwszą córkę! Marietta także się zakochała, a co więcej, niedługo wychodzi za mąż! Uczestniczka hitowego show zdradziła nam, że uroczystość będzie zorganizowana z pompą. A co z podróżą poślubną? Teraz już wszystko jasne!

"Hotel Paradise": Marietta wybrała kierunek podróży poślubnej!

Gdy Marietta poznała Patryka, swojego ukochanego, od razu wiedziała, że jest to miłość na całe życie. Uczestniczka zaskoczyła fanów informacją o szybkich zaręczynach. Co więcej, Marietta postanowiła pójść za ciosem i dość szybko zabrała się za organizację ślubu. Fani byli więc na bieżąco z planami uczestniczki, która najpierw chciała zorganizować dwa wesela, jednak jej plany, jak większości par, które planują się pobrać, weryfikują obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Mimo wszystko jednak Marietta się nie poddaje, wybrała już nawet suknię ślubną, a większością szczegółów dzieli się ze swoimi fanami.

Skoro więc ślub i wesele są już zaplanowane, to co z podróżą poślubną? Zakochani byli bardzo zgodni co do wymarzonego kierunku! Taki wyjazd na podróż poślubną to prawdziwą rzadkość! Sprawdźcie w naszym wideo gdzie wybiera się Marietta z ukochanym!

Marietta dzieli się z fanami szczegółami z przygotowań do ślubu. Dla uczestniczki organizacja tego wyjątkowego wydarzenia to wielkie emocje i stres, ale także spełnianie marzeń. Marietta zdradziła już nawet dokładną datę ślubu, która zbliża się wielkimi krokami!