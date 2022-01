"Hotel Paradise": Marietta zdradziła datę ślubu! Zaprosi kolegów z programu? "Nie przewiduję nikogo" 

Marietta Witkowska już jakiś czas temu poinformowała fanów, że wychodzi za mąż! Zwyciężczyni pierwszej edycji "Hotelu Paradise" ma zamiar poślubić Patryka Świdowskiego, z którym zaręczyła się zaledwie kilka miesięcy temu. W rozmowie z cozatydzien.pl Marietta opowiedziała o ślubnych planach. Wiadomo już, kiedy odbędzie się uroczystość.

Marietta Witkowska sławę zdobyła w pierwszej edycji "Hotelu Paradise". Tam związała się z Chrisem. Będąc w parze praktycznie od samego początku wygrali program, byli ze sobą kilka miesięcy po zakończeniu nagrań, jednak ich związek ostatecznie się rozpadł. Dziś oboje układają sobie życie na nowo. Ducci jest w szczęśliwym związku z Moniką, z którą ma córkę, Blankę, z kolei Marietta... planuje ślub z nowym partnerem, a właściwie narzeczonym, Patrykiem! Swojego chłopaka przedstawiła fanom w sierpniu 2021 roku.

Jak się tylko poznaliśmy to między nami od razu pojawiło się mega przyciąganie, chemia. Dużo rozmawialiśmy na poważne tematy. To mnie zaskoczyło, bo nigdy wcześniej tego nie czułam, nie spotkałam się z taką dojrzałością. Patryk bardzo szybko mi się oświadczył. Prawie od razu zaczęliśmy rozmawiać o wartościach w związku, planach na przyszłość, dzieciach. Okazało się, że w większości tematów się zgadzamy, mamy taką samą wizję życia i tak się to potoczyło. Wszyscy, łącznie ze mną są w szoku. Przez długi czas byłam singielką, a tutaj nagle planuję ślub. - mówi szczęśliwa Marietta w rozmowie z cozatydzien.pl.

W rozmowie z portalem gwiazda "Hotelu Paradise" zdradziła, że ślub odbędzie się już 30 kwietnia 2022 roku!

Co ciekawe, na liście ślubnych gości na razie nie znajdują się jej koledzy i koleżanki z "Hotelu Paradise". Marietta mówi:

Wszyscy są również ciekawi, na jaką suknię ślubną zdecyduję się Marietta. Zwyciężczyni "Hotelu Paradise" chce postawić na klasykę:

Celebrytka ma zaś już buty, które kupił jej narzeczony, Patryk:

Sama poprosiłam go, żeby je dla mnie wybrał i kupił. Zobaczymy, co wymyśli. Chciałabym, żeby to były buty, w których mogłabym chodzić również po weselu. Te buty to będzie taki pierwszy, małżeński prezent od męża - zdradza.