"Love Island": Marietta zdradziła szczegóły ślubu. Będzie miała aż dwa wesela! Kiedy zostanie mamą?!

Marietta z "Love Island" już szykuje się do ślubu i snuje plany na przyszłość ze swoim narzeczonym. Kiedy planuje dzieci?

Marietta Fiedor, która pojawiła się w pierwszej edycji "Love Island" cieszy się ogromną popularnością. Ulubienicę widzów kontrowersyjnego show w mediach społecznościowych śledzi niemal 200 tysięcy internautów, a - jak się okazuje - ich idolka nie przestaje dostarczać im wrażeń! Pod koniec lipca Marietta opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym ciężko nie zauważyć pokaźnych rozmiarów pierścionka i przekazała fanom, że właśnie się zaręczyła! Co więcej, uczestniczka "Love Island" już zaczęła przygotowania do ślubu i to nie jednego, bo jak przyznała, ze swoim ukochanym mają w planach aż dwie uroczystości i wesela!

Marietta z "Love Island" planuje dwa wesela

Choć od finału pierwszej edycji "Love Island" minęły już niemal dwa lata, Marietta Fiedor wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Uczestniczka kontrowersyjnego programu, która do finału doszła pod ramię z Frankiem Rumakiem, opuściła Wyspę Miłości bez pieniędzy, jednak z najważniejszą wygraną, jaką była miłość - a przynajmniej wszyscy mieli takie wrażenie. Choć ta dwójka wydawała się dla siebie stworzona, po kilku miesiącach Franek i Marietta rozstali się i dziś każde z nich układa sobie życie na nowo. Co więcej u Marietty zaszły naprawdę wielkie zmiany.

Ulubienica widzów kilka miesięcy temu odnalazła miłość życia i, jak się okazuje, udało jej się to dzięki jednej z popularnych, randkowych aplikacji. Związek uczestniczki "Love Island" szybko nabrał tempa, bo już po pół roku na palcu dziewczyny błyszczy piękny pierścionek. Marietta Fiodor zaręczyła się pod koniec lipca, a teraz zdradziła plany na swój ślub.

W rozmowie z Pudelkiem zakochana po uszy gwiazda kontrowersyjnego show przyznała, że spodziewała się, że jej ukochany wyskoczy z pierścionek, a przyszła moda para szykuje aż dwa wesela!

Generalnie będą dwa wesela. Pierwsze takie bardzo kameralne dla rodziny i najbliższych osób, a drugi ślub taki bardziej z przytupem, ale o tym na razie nie myślimy. Planujemy ten pierwszy. Zastanawiamy się właśnie między Tulum, a Kretą w Grecji, także wszystko wyjdzie w praniu, w zależności od tego, czy najbliższa rodzina wsiądzie na tyle godzin do samolotu, czy nie... Trzeba wszystko przegadać. Myślę, że do roku czasu to się wydarzy - wyznała portalowi.

Jak widać Marietta na początek marzy o romantycznej ceremonii na plaży w gronie najbliższych osób i jak zdradziła liczba gości nie będzie przekraczała 15 osób. Bohaterka pierwszej edycji "Love Island" już ma plany na rodzinę!

Czy zakochani myślą o dzieciach?

Zawsze chciałam mieć dzieci. Na pewno za dwa, trzy lata, nie wcześniej - stwierdziła.

Marietta przyznała również, że z ukochanym planują planują w przyszłości mieszkać za granicą, a jej marzeniem są... bliźniaki!