"Hotel Paradise All Stars" trwa w najlepsze, a z programem musiał pożegnać się mocny zawodnik. Poszczęściło się jednak Maurycemu, który wrócił do show z nową partnerką.

O nie to jest ta z pierwszej edycji - podsumowała Sara.

Nowa nie ukrywa, że ma zamiar namieszać.

"Hotel Paradise": Kamil Piórkowski opuszcza program

Jeszcze przed "rajskim rozdaniem" z programem musiał pożegnać się Kamil. W wyniku ostatniej konkurencji on i Maurycy musieli spakować walizki, jednak tuż po opuszczeniu murów "Hotelu Paradise" okazało się, że jeden z nich będzie miał szansę na powrót. Do "Hotelu Paradise All Stars" dołączyła Ania Adamczyk z pierwszej edycji regularnego show. Panowie mieli szansę podbić jej serce, jednak mogła przywrócić do programu tylko jednego z nich. Ania zdecydowała się stworzyć parę z Maurycym, przez co Kamil Piórkowski musiał opuścić "Hotel Paradise".

"Hotel Paradise": Uczestniczki o Ani: "Pani afera"

Kiedy Ania Adamczyk pojawiła się w "Hotelu Paradise All Stars", niektóre z uczestniczek nie były zachwycone:

- Z Anią, Pani afera.

- O nie to jest ta z pierwszej edycji. A ona jest straszna aferzystka

Czy słowa Sary "pani afera" okażą się prorocze? Nie ma wątpliwości, że Ania ma mocny charakter. Już na wstępie wypunktowała Maurycemu zachowanie jego byłej partnerki, które jej się nie spodobało:

Maurycy, ty się rozstałeś w dobrych relacjach z tą Wiktorią? Bo ona jako jedyna nie zamieniła ze mną nawet słowa, jak tutaj weszłam. Dziwna sytuacja, trochę niekulturalne. Ja tylko się z nią przywitałam i nic. Może ona jest zazdrosna?

Maurycy zapewnił ją, że rozstali się w dobrych relacjach. Jednak pod koniec odcinka otrzymali list, w którym muszą wskazać parę, zostanie poddana ocenie innych, a w konsekwencji jedna z nich zostanie "wygnana z raju". Czy Ania już teraz zdecyduje się namieszać?

Dwaj musi się dziać, oni nam zagrażają. Ja chcę wygrać a nie.

Ania z "Hotelu Paradise" przeszła sporą metamorfozę od momentu, gdy debiutowała w pierwszej edycji. Myślicie, że namiesza?

