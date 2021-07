Sonia Szklanowska w drugiej edycji "Hotelu Paradise" nie znalazła swojej miłości. Jej relacja z Łukaszem Karpińskim, z którym udało się jej dojść do finału, zakończyła się niepowodzeniem. Fani przez długi czas przypuszczali, że wybrankiem Soni może być zwycięzca programu Artur Sargsyan. Żadne z nich jednak nigdy tym plotkom nie zaprzeczyło, ani ich nie potwierdziło. Sonia dopiero teraz postanowiła potwierdzić, że jest szczęśliwie zakochana, a jej partnerem jest ktoś, kto był przy niej cały czas...

Sonia z "Hotelu Paradise" przyznała, że jest szczęśliwie zakochana! Kim jest jej partner?

Sonia z "Hotelu Paradise" zdecydowała się w końcu przyznać, że jest w szczęśliwym związku. W ostatnim czasie piękna uczestniczka programu bardzo ukrywała swoje życie prywatne, a fani tylko domyślali się, że coś może być na rzeczy, przez szczęśliwy nastrój Soni, którym emanowała w mediach społecznościowych. Wkrótce uczestniczka programu pochwaliła się uroczym zdjęciem w towarzystwie swojego nowego pieska, a fani uznali, że to właśnie uroczy zwierzak był powodem szczęścia uczestniczki. Tymczasem, jak się okazuje, Sonia skrupulatnie ukrywała, że od dłuższego czasu przy jej boku jest jej ukochany mężczyzna!

Na swoim Instagramie opisała go w uroczych słowach. Okazało się, że para zamówiła sobie fotoksiążkę, w której opisali historię swojej miłości. A ta podobno trwa od bardzo dawna!

„Nasza historia...” wyjątkowa i wzruszająca... Wiele lat musiało minąć, żebyśmy zrozumieli, dlaczego nie układało się z Nikim innym. Za wszystko Ci dziękuje. ❤️ - napisała na swoim Instagramie.

Sonia dołączyła zdjęcia, na których przytula się do ukochanego mężczyzny, a na kolejnym pokazuje fragment ich wspólnej fotoksiążki ze zdjęciem, skrupulatnie zasłaniając podobiznę swojego chłopaka przed ciekawskimi fanami. Zdjęcie wywołało mnóstwo komentarzy. Fani życzą parze wszystkiego, co najlepsze i proszą Sonię, by wyjawiła tożsamość swojego ukochanego:

No i fajnie. Dość już tych smutków 😍 A kto to taki każdy chciałby wiedzieć Ja Soniu życzę Tobie spokoju i duuuuzo miłości ❤️ - komentują zachwyceni fani.

Niestety nie wszystkie komentarze były tak bardzo miłe. Fani wypominali Soni odrost na paznokciu, którym zakryła zdjęcie twarzy ukochanego. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, to fani naprawdę nie zostawili na uczestniczce suchej nitki, argumentując, że takie paznokcie są niechlujne i nie wypada takich nosić! To nie pierwszy raz, gdy gwiazda została skrytykowana za niechlujne paznokcie.

Sonię bardzo te komentarze ubodły i postanowiła nawet na swoim InstaStory odnieść się do negatywnych komentarzy:

Nie do końca rozumiem ludzi. Pod moim ostatnim postem wylała fala hejtu na moje paznokcie. Nawet jeden mi teraz pękł podczas przeprowadzki. Chciałam tylko powiedzieć, że ja też jestem tylko człowiekiem! Słuchajcie, są w życiu człowieka takie dni i takie chwile, a nawet tygodnie momentami. U mnie tak teraz to wygląda, że nie ma czasu pójść do kosmetyczki i siedzieć na paznokciach, bo są inne ważniejsze rzeczy - tłumaczyła na swoim Instagramie.

Sonia znów przez przypadek nawiązała do tego, co się wokół niej dzieje i przyznała, że jest bardzo szczęśliwa:

Zrozumcie, mama bardzo ciężki czas... A może nawet nie, ciężki, bo wszystko układa się super, jestem bardzo szczęśliwa, niektóre aspekty poukładały się tak, że lepiej być nie mogło. Po prostu jestem zabiegana...

Sonia, mówiąc o paznokciach, znów wygadała się przed fanami, że jest we wspaniałym momencie życia. Aktualnie uczestniczka jest w trakcie przeprowadzki, ale gdzie? Tego jeszcze nie zdradziła! Możemy się jednak domyślić, że ma to związek z jej nową miłością...

Sonia pokazała pierwsze zdjęcia z ukochanym, jednak ukryła jego tożsamość. Niektórzy fani mają żal do uczestniczki "Hotelu Paradise", że nie chce się tak ważną wiadomością podzielić z fanami. Inni uważają, że Sonia ma przecież do tego prawo...

Sonia zareagowała na ogromną ilość komentarzy dotyczącą jej odrostu na paznokciu. Uczestniczka zwróciła uwagę, że jeśli na Instagramie pojawi się, choć odrobina normalności, a nie zretuszowane piękno, od razu budzi to skrajne emocje i krytykę. Sonia zapewniła, że chciałaby zrobić sobie paznokcie, ale zwyczajnie nie ma na to czasu.

soniaszklanowska/Instagram

Sonia Szklanowska do tej pory nie mówiła niemal w ogóle o swoim uczuciu. Choć głośno plotkowano, że dziewczyna i partnerujący jej w hicie TVN 7 Łukasz Karpiński byli parą po programie, ani Sonia, ani Łukasz nie potwierdzili, ani nie zaprzeczyli tym doniesieniom.