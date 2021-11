"Hotel Paradise": Wiktoria wróci do programu?! "Wejdzie z Miłoszem" podejrzewają fani

Uczestników "Hotelu Paradise" czekała dziś niespodzianka! Do programu powrócił Bartek! Obecność uczestnika najbardziej ucieszyła Dominikę, której na jego widok popłynęły zły szczęścia! Czy jej obecny partner Adam powoli będzie musiał pakować walizki? Zobaczcie, co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Internauci zachwyceni Atą Postek! "Wchodzi nowa i robi, co chce!" Bartek Graczyk wrócił do "Hotelu Paradise 2" Bartek Graczyk otrzymał kolejną szansę i powrócił do "Hotelu Paradise"! Już na wstępie dowiedział się, że związek Dominiki i Artura się rozpadł. To dla niego pierwsza dobra informacja. Czy teraz postanowi zawalczyć o starą relację? Artur tym razem przyznał, że życzy koledze powodzenia, jednak obawia się czy nie będzie chciał się na nim odegrać po tym, jak wyeliminował go z "Hotelu Paradise". Warto przypomnieć, że w początkowych odcinkach drugiego sezonu Bartek i Artur walczyli o względy Dominiki. Ostatecznie kobieta wybrała Artura. Bartek nie poddawał się, jednak Artur jasno stawiał granice. Wreszcie, gdy wraz z Dominiką otrzymali możliwość wyeliminowania jednego z uczestników, zdecydował odesłać Bartka do domu. Jednak szczęście Dominiki i Artura nie trwało zbyt długo. Dopiero, gdy ich relacja się rozpadała, Dominika zrozumiała, jak źle ulokowała uczucia: Myślę, że on bardziej myślał o tym, żeby siebie ratować, żebym ja nie poszła do Bartka... Teraz bardzo tego żałuję - mówiła o Arturze. Po rozstaniu udało jej się zbudować relację z Adamem, jednak pomiędzy tymi dwojga nie ma nic więcej oprócz przyjaźni. Czy powrót Bartka zagrozi Adamowi? Dominika na widok Bartka totalnie się popłakała: Ja zdębiałam. Ten płacz był ze szczęścia i szoku....