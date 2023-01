"Hotel Paradise": Wiktoria trafiła do szpitala psychiatrycznego. "Zamykam się na własne życzenie"

Wiktoria Gąsior z "Hotelu Paradise" opublikowała na Instagramie zdjęcie ze szpitala psychiatrycznego i poinformowała swoich fanów, że sama zgłosiła się do placówki z prośbą o pomoc. Była uczestniczka randkowego show Telewizyjnej Siódemki dziś rano zaniepokoiła internautów pokazując fotki ze szpitalnego łóżka, ale chyba nikt nie spodziewał się wówczas tego, co się z nią dzieje. Sprawdźcie, co napisała Wiktoria!

Wiktoria z "Hotelu Paradise" gorzko o udziale w programie

Wiktoria Gąsior wzięła udział w czwartej edycji "Hotelu Paradise". Niestety, Wiktoria w programie dość często przeżywała trudne chwile ponieważ nie została zaakceptowana przez pozostałych uczestników. Widzowie byli oburzeni, kiedy koledzy i koleżanki z "Hotelu Paradise" doprowadzili Wiktorię do płaczu podczas "Pandory". Głos w sprawie nękania Wiktorii zabrał wówczas Pan Lektor z "Hotelu Paradise".

Chociaż od zakończenia czwartej edycji hitu Telewizyjnej Siódemki minęło już trochę czasu, to Wiktoria wciąż nie wspomina udziału w show zbyt miło. Co więcej, teraz uderza w program przy okazji informując, że trafiła do szpitala psychiatrycznego.

To już było za dużo. Za dużo tego wszystkiego. Zamykam się na własne życzenie.

Jestem w szpitalu psychiatrycznym. Tak. Psychiatrycznym, dobrze przeczytałeś.. przeczytałaś… Wszystko zaczęło się od tego (sory, że tak napiszę. Może znowu będzie HEJT, bo przecież mi, NIE WYPADA) od tego całego hotelu paradise. Zasady poprawnej polszczyzny mówią, że nazwy własnościowe piszemy wielką literą. Ale to nie zasługuje na to, aby było pisane z wielkiej litery. Przeszłam tam syf. Totalne gówno.Dobrze wiecie, że nic nie mówiłam. Od samego początku byłam cicho i wszystko trzymałam w sobie. Ale teraz będę mówić. Mam na to dużo czasu- zaczęła swój wpis Wiktoria.

W dalszej części wpisu Wiktoria uspokaja swoich fanów wyznając, że w szpitalu może liczyć na zrozumienie i wsparcie, którego jej brakowało. "Hotel Paradise" nazywa "piekłem".

Jestem w szpitalu psychiatrycznym. Będąc w hp przez to, że ciagle komuś się coś działo ze zdrowiem, śmialiśmy się, że to nie hotel paradise tylko hospital paradise. Tylko, że RAJ to był tam żaden. To było PIEKŁO. Dopiero teraz jestem w RAJU. Tu tylko leżę, odpoczywam i w końcu będę miała przy sobie ludzi, którzy naprawdę będą mogli mi pomóc i mnie WYSŁUCHAĆ. Nie dlatego, że WYPADA. Lub bo tak się POWINNO zrobić. Tylko dlatego, że CHCĄ. Już od pierwszej minuty pobytu tutaj - mam PRZYJACIÓŁ. Ludzie są mili, życzliwi. Pomagają sobie. Dobrze się do siebie odzywają. Uśmiechają się. Dzielą się jedzeniem. Myślą o innych. Bo DOBRZY ludzie mają uczucia i TRAKTUJĄ BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO.

Na koniec była uczestniczka "Hotelu Paradise" zwróciła się do swoich fanów i zdradziła, że dla własnego dobra nie będzie czytać komentarzy na swój temat.

Dziś to tyle. Muszę odpocząć. Ale będę z Wami. Mój instagram od zawsze jest podzielony na dwie grupy ludzi. Tych, którzy mnie nienawidzą i tych, którzy mnie lubią i rozumieją. Ludzi dobrej woli jest więcej. Ale zło również istnieje. Przez tych ZŁYCH, którzy szerzyli u mnie HEJT - jestem tu gdzie jestem i moje serce krwawi. Dlatego nie będę czytać żadnych komentarzy, żadnych wiadomości. Nie interesuje mnie już to co Ci źli mają do powiedzenia i tym bardziej nie zamierzam sobie psuć przez Was humoru i zdrowia. Więc tutaj przeprosiny dla ANIOŁÓW, które tutaj od zawsze ze mną są. WIERZĘ, że jesteście i będziecie walczyć z tymi DIABŁAMI i że przejdziemy to RAZEM.

Pod wpisem Wiktorii pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani ruszyli ze wsparciem.

- Zadbaj o siebie,wracaj silniejsza 💚

- Trzymaj się kochana i wracaj do zdrowia ❤️❤️❤️ Jeszcze bedzie pięknie ❤️❤️❤️

- Może właśnie tym wyznaniem komuś pomogłaś. Ktoś kto się wstydził, nie mial odwagi…. a dostał ją dzieki Tobie ❤️- piszą internauci.

My również trzymamy kciuki za Wiktorię!

