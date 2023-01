"Hotel Paradise 4": Wiktoria Gąsior trafiła do szpitala! Co się stało?

Wiktoria z "Hotelu Paradise" na bieżąco informuje swoich fanów, co dzieje się w jej życiu. Tym razem uczestniczka 4. edycji show TVN7 wybrała się na wernisaż, podczas którego mogła oglądać swoje nagie zdjęcia! Wiktoria Gąsior w swojej relacji na InstaStories opowiedziała, co skłoniło ją do wzięcia udziału w odważnej sesji i jak się okazało, cel był szczytny. Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Wiktoria pokazała zdjęcia sprzed lat. Tak wyglądała przed poprawkami wyglądu! Wiktoria z "Hotelu Paradise" pochwaliła się nagimi zdjęciami Wiktoria z "Hotelu Paradise" jest jedną z najbardziej popularnych uczestniczek czwartej edycji show. Wiki ma już prawdziwą armię fanów, którzy śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. Jej profil obserwuje już ponad 425 tys. osób, co jest naprawdę imponującym wynikiem! Wiktoria jednak od czasu opublikowania emocjonalnego nagrania , odcięła się od tego, co aktualnie dzieje się w show. Nie komentuje wydarzeń w programie ze swoim udziałem i skupia się na tym, co dzieje się teraz w jej życiu. Zobacz także: "Hotel Paradise": Miłosz ma żal do Wiktorii?! Opublikował w sieci zaskakujący komentarz! A ostatnio w życiu Wiktorii z "Hotelu Paradise" dzieje się naprawdę dużo! Wiele sukcesów zawodowych i radykalna zmiana fryzury , to tylko część ostatnich wielkich wydarzeń w jej życiu. Teraz z kolei dowiadujemy się o akcji charytatywnej, w której Wiktoria zdecydowała się wziąć udział. Jak się okazało, Wiktoria wystąpiła w nagiej sesji, a jej efektami postanowiła się pochwalić fanom. Uczestniczka "Hotelu Paradise" zdecydowała się na zrobienie tak odważnych zdjęć na potrzeby wyjątkowego kalendarza, z którego dochód ze...