"Hotel Paradise": Wiktoria szczerze o rozstaniu z partnerem! Dlaczego jej związek się rozpadł?

Wiktoria nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w "Hotelu Paradise". Podczas ostatniego rozdania, na którym nowy Łukasz odesłał ją do domu nie szczędziła mu ostrych słów: Teraz chciałabym was po prostu ostrzec. Od pierwszej chwili, jak Łuki wszedł do Hotelu, była jedna wielka intryga i na każdego z was coś kombinował. Jednak okazało się, że Wiktoria wcale nie opuszcza "Hotelu Paradise". Dostała drugą szansę, a w dodatku do gry powróciła z... Miłoszem u boku! Zakochani mogli zdecydować, kto odejście z programu, a ich wybór był szokiem dla wszystkich! Zobaczcie, co działo się w programie. Zobacz także: "Hotel Paradise": Artur wygadał się, co stanie się z Wiktorią?! Niechcący zdradził za dużo! "Hotel Paradise": Wiktoria i Miłosz wracają do programu Historii Wiktorii w "Hotelu Paradise" trudno pozazdrościć, jednak zdecydowanie jest jedną z najmocniejszych uczestniczek, które wracają do programu jak bumerang! Wika jest jedyną uczestniczką w tym sezonie, którą produkcja zdecydowała się przywrócić do programu aż dwa razy! Za pierwszym razem odpadła przez Miłosza. Zakochany w niej uczestnik nie mógł przeżałować tej decyzji ale bardzo szybko dostali kolejną szansę. Niestety efektem bezlitosnych zasad Miłosz musiał spakować się i zrobić miejsce nowemu Łukaszowi. Wiktoria próbowała stworzyć z nim relację, jednak zastrzegła, żeby nie liczył na coś więcej niż przyjaźń. Z kolei Łukasz przyszedł do programu po miłość, której... nie wykluczała mu Inga, która została singielką przed "rajskim rozdaniem". Ostatecznie uczestnik zdecydował się dać szansę miłości, odsyłając Wiktorię do domu po raz drugi. Wiktoria nie kryła wciekłości, a swoje zdanie na temat nieczystej gry Łukasza...