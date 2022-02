"Hotel Paradise": Wiktoria ponownie uderza w produkcję! "Zostałam totalnie zepchnięta, zapomniana"

Choć właśnie wystartowała już 5. edycja "Hotelu Paradise", niektórzy fani w dalszym ciągu nie zapominają o uczestnikach poprzedniej odsłony show. Jedną z takich osób jest Wiktoria, która właśnie po raz kolejny zdecydowała się uderzyć w produkcję programu. Za pierwszym razem stwierdziła, że to właśnie udział w "Hotelu Paradise" przyczynił się do pogorszenia się jej zdrowia psychicznego. Co zarzuciła produkcji teraz?

"Hotel Paradise": Wiktoria znów uderza w produkcję! "Nie ma mnie w żadnych akcjach promujących"

Wiktoria z 4. edycji "Hotelu Paradise" jest doskonale znana fanom show - to właśnie jej historią, która wydarzyła się w programie, niektórzy żyją do dziś. Jak wiadomo, za nami jest już pierwszy odcinek 5. edycji "Hotelu Paradise" i właśnie z tej okazji internauci postanowili zapytać Wiktorię, czy ma zamiar śledzić nową odsłonę programu.

- Będziesz oglądać HP5? -zapytał jeden z fanów.

Wiktoria odpowiedziała na to pytanie i co więcej, ponownie uderzyła w produkcję programu! Wszystko wskazuje na to, że uczestniczka 4. edycji show ma ogromny żal. O co dokładnie? Wiktoria postanowiła to wyjawić.

- Połowy odcinków HP4 nie oglądałam, więc nie zamierzam oglądać kolejnej edycji. Zostałam totalnie zepchnięta, zapomniana przez PRODUKCJĘ na bok, ze względu (obstawiam) na to, co się działo w HP. Teraz są jakieś spotkania z innymi uczestnikami itp... Kurde, nie mam nie wiadomo jakiego mniemania o sobie, serio. Mam to gdzieś. Ale wiem, że najwięcej widzów było za mną. Śmieszy mnie to po prostu, że nie ma mnie w żadnych akcjach promujących. Pozdrawiam Golden Media - napisała Wiktoria.

Przypomnijmy, że są to kolejne zarzuty Wiktorii skierowane w produkcję programu. Uczestniczka 4. edycji show nie ukrywa, że bardzo źle wspomina swoją przygodę w "Hotelu Paradise". W jednym ze swoich oświadczeń przyznała nawet, że przez udział w show nabawiła się nerwicy i musi teraz leczyć się psychiatrycznie i psychologicznie.

Wiktoria nie utrzymuje również kontaktów ze zdecydowaną większością uczestników 4. edycji "Hotelu Paradise". Wygląda więc na to, że konflikt, który zrodził się na Zanzibarze, jeszcze bardziej nabrał na sile po zakończeniu programu. Wiktoria nie zdecydowała się nawet wziąć udziału w evencie zorganizowanym z okazji emisji finału 4. edycji "Hotelu Paradise". Tłumaczyła wówczas, że woli spędzić ten czas z rodziną niż "z ludźmi, gdzie z większością nie ma w ogóle kontaktu". Z kolei dziś, przy okazji startu emisji 5. edycji show, postanowiła po raz kolejny uderzyć w produkcję... Jak myślicie, czy ta sprawa znajdzie w końcu jakiś pozytywny finał?