Wiktoria Gąsior z "Hotelu Paradise" oraz jej konflikt z uczestnikami 4. edycji wciąż budzi emocje. Teraz na zaskakujące wyznanie zdecydowała się Marietta Witkowska, zwyciężczyni pierwszej edycji randkowego show. Przyznała, że widziała "Hotel Paradise 4" w całości i zupełnie nie postawiłaby się po stronie Wiktorii:

W rozmowie z reporterką Party.pl wyznała dlaczego. Padły mocne słowa.

Wiktoria Gąsior podczas emisji "Hotelu Paradise" przyznała, że leczy się psychiatrycznie i psychologicznie, a to wszystko przez wydarzenia, z jakimi musiała mierzyć się w programie. Tuż po finale fani śledzili także jej potyczki z Miłoszem i wzajemne gorzkie wymiany zdań. Dyskutowano również o pocałunku Wiktorii z Michałem, a także o tym, kto stoi za opublikowaniem tego kontrowersyjnego wideo w sieci. Niedawno na temat Wiktorii oschle wypowiedziała się nawet Klaudia El Dursi. Tym razem głos zabrała Marietta, która zwyciężyła pierwszą edycję show:

Marietta z "Hotelu Paradise" uargumentowała swoje stanowisko, oceną zachowania Wiktorii w programie oraz po nim:

Jestem osobą publiczną i nie ma takiego dnia, żebym nie dostała hejtu i nigdy nie siedzę, nie płaczę, nie opowiadam o tym. Jestem świadoma, że jak idziesz do programu to możesz spotkać się z innymi opiniami i dlatego nie rozumiałam tego żalu Wiktorii. Wydaje mi się, że to jest gra. Ten program z edycji na edycję jest coraz bardziej harcorowy to nie jest kolonia dla dzieci.