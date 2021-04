"Hotel Paradise 3": Widzowie ostro o zachowaniu Luizy! "Osiągnęłaś dno". Dostało się też Bibi!

Ostatnie odcinki 3. edycji "Hotelu Paradise" dostarczyły nam wielu emocji, ale wygląda na to, że te największe są dopiero przed nami! Bibi i Simon otrzymali list, z którego dowiedzieli się, że muszą wytypować dwie osoby, które staną przed pozostałymi uczestnikami. Mieszkańcy hotelu będą musieli później podjąć decyzję, który z wytypowanych przez Bibi i Simona uczestników, będzie musiał pożegnać się z programem.

Bibi i Simon zarzekali się, że jak tylko nadarzy się okazja, to z show wyrzucą Olę. Tymczasem wygląda na to, że teraz nie są już do tego tak skłonni. Z kolei, ku zdziwieniu fanów show, Luiza sama przyszła porozmawiać z Bibi i Simonem o Oli, wypowiadała się o niej dość nieprzychylnie i zdradziła jej sekret dotyczący Michała!

Fani show nie pozostawili na dziewczynach suchej nitki. Co sądzą o całej sytuacji? Zobaczcie!

"Hotel Paradise": Internauci gorzko o Luizie i Bibi

Odkąd w "Hotelu Paradise" pojawił się Michał, który okazał się być znajomym Oli, atmosfera wśród uczestników programu stała się dość napięta. Mieszkańcy hotelu nie mogą wybaczyć Oli, że do tej pory tylko grała, bo wiedziała, że do programu wejdzie jej znajomy. Dziewczyna dopiero teraz się otworzyła i zmieniła swoje zachowanie. Jej zmianę zauważyła również sama Luiza, która w minionym odcinku obgadała za plecami swoją przyjaciółkę i zdradziła Bibi oraz Simonowi jej sekret.

To zachowanie Luizy mocno nie spodobało się fanom show!

- Luizo, swoją wypowiedzią osiągnęłaś dno dna i pokazałaś kolejny raz swoją prawdziwa, fałszywą twarz. - Taka przyjaciółka, a nie przepraszam dziś powiedziała, że to nie jest przyjaciółka a koleżanka 🤨 a wcześniej miała pretensje, że Olka ją zaniedbuje 🤦 - Boże! Naprawdę Luiza obgadała nawet Olkę? I zdradziła jej sekret? Nie żebym miała do niej sympatię, ale teraz to się okazała gorsza od Olki. Boże chroń nas prostych ludzi przed takimi przyjaciółmi !!🤣🙈 - Luiza nieładnie tak na Olę za plecami..... 😂 - Lui okazała się żmija....masakra! - piszą fani.

Internauci skrytykowali również Bibi, która wcześniej deklarowała, że jeśli tylko będzie mieć taką możliwość, to wyrzuci z "Hotelu Paradise" właśnie Olę. Wsłuchując się jednak w jej ostatnią rozmowę z Simonem, fani show odnieśli jednak inne wrażenie.

- „przy najbliższej okazji wskażemy Olę do wyrzucenia z programu”, a później „Ola to rodzina” i zapewne jej nie wybiorą także żenada - Po raz kolejny puszczają słowa na wiatr! 🤮 - Ostatnio Bibi mówiła, że jak tylko będzie miała okazję, to wywali Olkę. Ma okazję i nawet nie wspomina tego imienia? Czyli co? Skleroza?

A Wy, co myślicie o całej sytuacji? Kogo ostatecznie wskażą Bibi i Simon? Jedną z osób, jak wynika z fragmentu opublikowanego na tvn.pl, będzie Ola!

Czy to ona odpadnie z show?

Internautów oburzyło również ostatnie zachowanie Luizy! Czy to koniec jej przyjaźni z Olą?