"Hotel Paradise": Uczestnik show gwiazdorem serialu TVN

Hitowe show TVN-u "Hotel Paradise" dla wielu uczestników staje się prawdziwą trampoliną do sławy. Pod warunkiem, że Ci doskonale wykorzystają swoje pięć minut sławy na szklanym ekranie. Wszystko wskazuje na to, że Kuba Wójcik wiedział, jak to zrobić - okazuje się, że uczestnik show tak szybko nie zniknie z naszych telewizorów! Gdzie tym razem go zobaczymy tym razem?

"Hotel Paradise": Gdzie wystąpi Kuba Wójcik?

Pomimo faktu, że już zaczęły się nagrania do nowych edycji "Hotelu Paradise", a widzowie z niecierpliwością wyczekują uczestników siódmej odsłony show, ci dobrze znani także potrafią zaskoczyć! Niektórzy z nich postanowili odmienić swój wizerunek, za pomocą licznych zabiegów medycyny estetycznej, inni z kolei założyli własne biznesy, a inni rodziny. Ostatnio uczestniczka piątej edycji zaskoczyła radosną nowiną. Wówczas okazało się, że Marika z "Hotelu Paradise" jest w ciąży. Są też jednak tacy, którzy nie zamierzają żegnać się z medialną karierą. Do tego grona należy m.in. Kuba Wójcik, którego mieliśmy okazję poznać w 3. edycji "Hotelu Paradise". Wówczas na antenie nie odnalazł swojej drugiej połówki. Wszystko jednak wskazuje na to, że z powodzeniem wykorzystał swoje pięć minut w mediach. Teraz mamy dobrą wiadomość dla wszystkich wielbicieli Kuby - już za chwile ponownie zobaczymy go na antenie TVN-u!

Mat. prasowe

Okazuje się, że charakterystyczny uczestnik "Hotel Paradise" wystąpi na antenie w serialu paradokumentalnym o tytule "Sekrety życia". Serial na antenie TVN emitowany jest już od 27 lutego, jednak przystojniaka z rajskiego hotelu na szklanych ekranach zobaczymy w poniedziałek, 6 marca. Scenariusz serialu opowiada o codziennych perypetiach bohaterów z klubu fitness - który w realnym życiu dla Kuby Wójcika jest drugim domem.

To jednak nie będzie jego serialowy debiut. Wcześniej ulubieniec fanów próbował swoich sił w innych, paradokumentalnych serialach, w tym w serialu "Szpital" czy produkcji "Sprawiedliwi. Wydział Kryminalny". Ponadto pojawił się także w produkcji Patryka Vegi na planie "Kobiet mafii 2". Wszystko więc wskazuje na to, że jego aktorska kariera dopiero się rozkręca. Poza tym gwiazdor "Hotelu Paradise" nieustannie skupia się na budowaniu swojej formy, w związku z czym często można go także spotkać na siłowni.

Mat. prasowe

Gratulujemy kolejnej roli. Będziecie oglądać go na ekranie?