"Hotel Paradise 6": Grzesiek już pocieszył się po rozstaniu z Natalią? Fani: "Pasujecie do siebie"

Nana, którą mieliśmy okazję poznać w czwartek edycji randkowego show TVN-u, zaledwie dwa tygodnie temu ogłosiła swoje rozstanie z Łukaszem. Tymczasem okazuje się, że ktoś już zadbał o to, aby nie czuła się samotna! Co więcej, pomocną rękę wyciągnął do niej inny uczestnik, dobrze znany z szóstej edycji "Hotelu Paradise"! Czy mamy nową parę? Wiele wskazuje na to, że coś się święci! "Hotel Paradise 4": Nana z uczetsnikiem z szóstej edycji Nana poznała Łukasza w czwartej edycji "Hotelu Paradise". Wówczas ich miłość rodziła się na naszych oczach. Na szklanym ekranie ta przetrwała wszelkie wzloty i upadki, a po programie para udowodniła, że to, co ich połączyło, było prawdziwe. Niestety fani już od jakiegoś czasu podejrzewali, że ta dwójka przechodzi kryzys. Nie pomylili się. Jakiś czas temu Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise 4" oficjalnie ogłosili swoje rozstanie . Wówczas wyznali, że różnice, jakie ich dzielą, są nie do przejścia. Każde z nich poszło w swoją stronę, nie ukrywając, że rozpoczynają nowy etap w swoim życiu. Ten wiązał się z wyprowadzką z dotychczasowego, warszawskiego mieszkania. Łukasz wyniósł się już jakiś czas temu. Nana zrobiła to dopiero teraz, a przebieg tego wydarzenia relacjonowała na swoim Instagramie: - Dziś wyprowadzka. Kolejny rozdział się kończy - napisała. Okazuje się, że w całym przedsięwzięciu nie była sama - pomogł jej uczestnik z ostatniej, szóstej edycji show! Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Wiktoria zdecydowała się na botoks. Pokazała efekty przed i po zabiegu Do uczestniczki "Hotelu Paradise" pomocną dłoń wyciągnął... naczelny prezydent panamskiej willi - Grzegorz! Pomimo tego, że ten wystąpił w szóstej edycji, a Nana w czwartej, wszystko wskazuje na to, że uczestnicy show dobrze...