"Love Island". Stella rozstała się z Piotrem i kwitnie! Hitowy letni komplet kupiła w Mohito za 19 zł

Stella Staniszewska z "Love Island", odkąd rozstała się z Piotrem po dość burzliwym związku, teraz po prostu kwitnie! Uczestniczka hitu Polsatu stawia obecnie w stu procentach na siebie, co widać na jej najnowszych zdjęciach na Instagramie. Stella pochwaliła się jakiś czas temu zdjęciem, na którym pozuje w hitowym komplecie na lato. Fanki oszalały na jego punkcie i zaczęły dopytywać, gdzie Stelli udało się go upolować. Okazuje się, że Stella kupiła zarówno bluzkę z jednym ramieniem, jak i spódnicę w Mohito na wielkiej letniej wyprzedaży. Seksowny top kosztuje obecnie jedynie 19,99 zł (wcześniej 29,99 zł), a spódnica 49,99 zł (wcześniej 59,99 zł). Stella spakowała go do swojej wielkiej walizki na wakacje nad morzem. To idealny wybór na takie gorące dni!

Stella z "Love Island" w bluzce i spódnicy z Mohito z wyprzedaży

Stella postawiła na boski komplet z Mohito, który na niej wygląda naszym zdaniem o wiele lepiej niż na modelce. Sami spójrzcie! Spódnica o długości midi z ozdobnym rozcięciem, uszyta jest z prążkowanej dzianiny z dodatkiem wiskozy. Bluzka z odkrytym ramieniem dodaje całemu lookowi jeszcze więcej seksapilu. Zestaw kosztuje razem niecałe 80 złotych, a wygląda niezwykle efektownie. Jeśli wpadł wam w oko, spieszcie się, ten zestaw znika w okamgnieniu ze sklepu internetowego!

Instagram

Zobacz także: "Hotel Paradise". Wyszczuplające sukienki na wesele w stylu Klaudii El Dursi od 50 zł

My mówimy wow i zdecydowanie chcemy mieć ten zestaw! Czy Stella Staniszewska z "Love Island" zainspirowała was do zakupu tego kompletu? Bo nas zdecydowanie tak! Żółty komplet z Mohito stał się bardzo szybko hitem Instagrama. Już kilka influencerek, oprócz Stelli, pochwaliło się nim na swoich profilach: